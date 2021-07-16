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洛城新語／加價購凶宅 一點不瘋狂

洛城新語
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美國如今房價瘋漲，本質是貨幣現象。正所謂貨幣是水，資產是船；美元印不停，資產價格也就漲不停。水漲之下，每一艘船都在飆高；從美國股市，再到大宗商品，甚至是虛擬貨幣，其價格都在攀升。多個泡沫同時吹大，讓美聯準會哪敢緊縮貨幣；因為藥不能停，藥停命也停。

疫情以來，房地產市場屢現奇聞。加州爾灣某華人經紀，在社交媒體上Po出買家offer，為說服賣家接受其交易，願意將買家的第一個孩子的名字用賣家的名字命名。位於羅蘭岡的雙屍槍殺案凶宅，案發18天後掛牌出售；20天內完成交易，成交價格比賣家要價高3萬元，且很可能是全現金交易，足見買方競爭之激烈。

搶房大潮不斷推高房價，標普CoreLogic凱斯-席勒房價指數創下逾30年來最大漲幅；儘管如此，只要算一筆經濟帳，對於有能力貸款買房的人來說，房價仍然「便宜」。聯準會干預之下，30年期固定利率貸款從一年前的3.6%降至2.6%以下；假設去年一棟50萬元的房屋，首付20%、貸款40萬元月供為1824元；假設房價上漲10%，達到55萬元；同樣是首付20%，雖然貸款數額上升到44萬元，月供反而減少到1767元。

房價走高、貸款數額上升，月供卻下降；在低利率的刺激之下，但凡有商業頭腦，試問誰不動心。根據數據公司DQNews於6月22日發布的數據，南加六縣地區的中位銷售價格自去年5月以來上漲24.7%；有股神之稱的巴菲特，年化收益率不到20%。投資房地產，相對風險比美國股市要低；在房地產市場的收益率可以媲美股神的投資，如今的搶房現象，乍一看很瘋狂，仔細再看，卻又不失理性。

至於將來，房價是否會重現2008年式的危機；縱使各路專家警告不斷，但崩盤真的很難。誠如前文所述，如今的資產價格上漲，不只限於房市，而是方方面面。刺激泡泡不斷擴大的貨幣政策，美聯準會斷然不敢輕易收緊。因為一旦短時間升息，危機將不只限於房市；而房屋還可能成為部分投資者的避險資產，吸引資金流入，變相穩固房市。再說倘若房市大崩盤，其波及層面豈能小覷；2008年後經濟困難，美聯準會仍歷歷在目；無論如何，也會維穩房市。

堅挺的房市，只是苦了囊中羞澀的購房者。他們中有一部分，不願將就，堅持要買符合心目中各項條件的房屋；然而在「等一等」中，發現能買到的房屋距離心中的預期越來越遠，最後很可能不再買得起房。與其這樣，若從投資報酬角度考量，不如加價搶凶宅。

房價 虛擬貨幣 貸款

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