天使國家森林 極度山火風險危機

天使國家森林與聖蓋博谷山脈國家保護區，14日被聯邦列為極度危險的山火區。圖為亞凱迪亞市山下通往天使國家森林的道路，早已封閉多時。(本報記者／攝影)

鑒於南加的乾旱與高溫 ，聯邦林務局14日將兩地的火災風險由第三級的「非常高」（very high）提高至「極度可能」（extreme），最高級為「危急」（critical）。兩地為天使 國家森林（Angeles National Forest）與聖蓋博谷山脈（San Gabriel Mountains）的國家保護區。

洛縣 北邊的卡斯泰克（Castaic）消防站說，當地乾燥與高溫已是星星之火足以燎原。一名消防員甚至稱，天使國家森林的乾燥程度，是他到任以來最高的一次。因此，林務局在將防火等級升至「極度可能」後，用火相關行為都將受到限制。

天使國家森林消防局長Robert Garcia強調，提升警戒程度是為避免野火叢生，因為當地的林木都已經極度乾燥，加上高溫，火苗一旦出現，火勢很快就會蔓延開來。他說，提高林區的用火限制，增加消防人力，都是為避免災難性山火再度發生。2020年，山貓野火（Bobcat fire）就燒毀了當地11萬5000畝的林地。

天使國家森林擁有70萬畝的橡木，鄰近洛杉磯縣東邊與北邊的地區還有茂密的灌木。國家森林局稱此一地區為「全美最乾、最可能著火的地點之一」，更何況人為火災近年更易發生、影響範圍也更大。