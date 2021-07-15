江家駦傳承祖父 設江味農居士講堂

企業家江家駦、李佩珍夫婦為紀念其先祖父江味農居士，設立「江味農居士金剛經講堂」。（記者李雪／攝影）

在華文的佛教界，對佛經稍有研究的人都會知道江味農居士。如今江味農的後人，來自台灣 、僑居洛杉磯 多年的華商江家駦、李佩珍夫婦，為紀念其祖父江味農居士，設立「江味農居士金剛經講堂」，希望傳承祖父功德並造福更多人類。

江味農居士是江家駦的祖父，能夠為先祖成立「江味農居士金剛經講堂」，是他一生最大的心願。據江家駦介紹，祖父江味農居士生於清同治11年，原籍江蘇江寧，幼年在家塾攻讀儒書，好學且天資聰穎。江味農自幼隨著其長輩持誦「金剛經」，結下因緣。

江味農後來參考了11種版本的經文註疏、贊述，包括敦煌石室發現的一千多年前唐朝書法家柳公權寫的金剛經，也有九百多年前東傳到日本再傳回來中國的「金剛經註」，以及清朝乾隆時的「金剛經疏記彙編」等。他晩年講金剛經，花40年畢生心血著「金剛經講義」，植因於此。

「太多佛教界的人都在講祖父這本經」，江氏夫婦也沒想到有這麼多人都在讀祖父的著作。江味農的「金剛經講義」以白話文撰寫，平實易懂，至今也是佛學界常被用於學經講經的著作。江家駦和李佩珍30多年來一直希望能做一些什麼，以其後人的名義出面來成立講堂，延續其功德，會更正統和實當。

他們曾嘗試過出版這本著作，自費印刷1萬本，免費給熱衷學佛的民眾。兩年前江氏夫婦決定成立「江味農居士金剛經講堂」，更獲得各地佛教界支持。但因疫情拖延了計畫。

江氏夫婦是40年前移民美國洛杉磯，倆人熱心公益，常捐贈本地組織如聖瑪利諾市立圖書館、教堂，也是漢庭頓圖書館 和台北輔仁大學的長期贊助者。江氏夫婦認為現有的成就、都應歸功於他祖父，江味農居士的庇蔭，故此成立江味農居士金剛經講堂，以「不忘祖恩，慎終追遠」。希望能將祖父的功德傳承下去，造福更多的人類。

「江味農居士金剛經講堂」落成及開光典禮，訂7月19至21日一連三天，每日上午10時至下午4時，在222 North Vincent Ave., Covina, CA 91722擧行，屆時歡迎對佛學有興趣的各界人士光臨結緣。