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川普打開的可怕魔盒

洛城新語  

 「華爾街日報」白宮記者班德爾(Michael Bender)新書爆料，指川普前總統5月間躲進白宮躲避為核戰而設的避難地堡(bunker)，以防止白宮外示威群眾失控，消息曝光，川普在眾閣員面前咆哮洩密者犯下叛國罪，「不管是誰洩密，應該以叛國罪送辦！應該處死！」

川普的法律和政治常識非常幼稚可怕，以為總統可任意處死他不喜歡的人；他也以為洩漏總統行蹤就罪該至死。但實際上，洩漏總統行蹤固然可能涉犯罪，卻需要法律審判裁決，而不是由總統判定，否則和獨裁暴君何異？

而川普暴怒的主因，是洩漏了他「孬種、恐懼」，居然躲入白宮地堡，違反他想表現的「勇敢、無畏」等大男人氣概。他曾公開說，懦夫才戴口罩，男子漢不應該戴，怕什麼病毒。這種臭屁、反科學言論，導致政府官員那陣子不敢戴口罩，可能直接影響其追隨者也拒戴口罩，遺禍美國至今。

我們不能武斷說，美國疫情難息，三至四成民眾拒絕注射疫苗，尤其共和黨執政的紅州民眾注射率低，和川普直接相關，但他應負部分責任，很難推卸。川普是非常不負責的總統，他自己感染後使用最先進醫藥；疫苗開始供應後，他和太太梅蘭妮亞悄悄打完疫苗後，搬到佛州，卻不敢公布，後來被媒體曝光，這又是另一起「叛國、應該處死」的案例。

川普任內打開了很多潘朵拉魔盒，包括只要動機正當，說謊該被允許。迄今共和黨內近七成民眾和川粉，仍篤信說謊目的只要是為「愛國」「讓美國再度偉大」，就應被允許，因為所有政客都說謊，不能只責怪川普。

但政客言而無信，說謊成常態，民眾要相信誰？這個國家的信用、名譽跟著遭殃。無可否認，川普是近代最懂操控民意，用數位社群如推特等左右輿論風向的政客。他迄今還說夢話般地強調，他本來已經選贏了，「2020年大選結果被拜登偷走」，川粉還相信不疑。

就因不實陳述說謊太多，被推特、臉書和谷歌封閉其網頁，是否違反川普個人言論自由，固然有爭議，但這些網路巨擘兩害相權下，作了不該有的抉擇，間接干預了言論自由。但言論自由不是說謊、造謠和誤導民眾的自由，這個案例將流傳青史，留待後人評斷。

川普揭開的魔盒，還包括選輸了就可認定選舉作弊不公，2016年用同樣的選舉法律和程序，川普贏了，就是公平選舉，共和黨沒有質疑 。2020年民主黨勝選是因選舉法律太寬鬆，有利支持民主黨的少數族裔投票，所以德州開始修法，限縮投票規定，各紅州有意跟進，美國民權運動數十年成果可能毀於一旦，保守派卻振振有詞，使專制的中共藉機嘲笑美國民主即將崩潰。

川普官司纏身，使他2024年必須捲土重來參選，保護自己和家族利益。逾半數美國人和中國可能感到害怕，川普如成功東山再起，世界要跟著緊張，因為他還會打開更多潘朵拉的魔盒。

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