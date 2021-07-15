我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點

時報廣場又槍響 男掏槍對賓士車連射四彈

南加裸女倒掛卡大樓縫隙 3小時才獲救

記者邵敏／綜合報導
南加裸女被卡在兩座建築的狹小縫隙間長達數時，消防員切牆解救。（FOX）
南加裸女被卡在兩座建築的狹小縫隙間長達數時，消防員切牆解救。（FOX）

橙縣一名裸女13日被倒掛卡在兩座商業樓宇之間，她被困在一個只有八吋的狹小空間內近三小時，消防員最終在牆面切下一大塊混凝土後，才成功解救該女子。

橙縣消防局官員Thanh Nguyen稱，13日下午，這名裸女被卡在聖塔安那市（Santa Ana）1020 N. Harbour Boulevard地區的兩堵牆之間，情況危急，解救非常困難。

當天下午2時，現場附近一家企業工作人員聽到女子呼救聲，但不確定聲音來自哪裡。聖塔安那警方接到報警後，趕到女子被困現場，警方最終發現這名被困女子，她掉進兩座緊挨著的商業樓宇間的狹窄縫隙。

南加裸女被卡在兩座建築的狹小縫隙間長達數時，消防員切牆解救。（FOX）
南加裸女被卡在兩座建築的狹小縫隙間長達數時，消防員切牆解救。（FOX）

誰也不清楚這名裸體女子是如何被困在兩堵牆之間的，Nguyen說：「這對所有人都是謎。」

現場消防員稱，女子被困在一個只有八吋寬空間，消防員無法接近這名女子，她也無法出來。消防員決定在女子被困附近的牆面上鑽一個洞，之後插入一個攝像頭，觀察是否可把部分牆面切開，這樣才能將女子安全解救。

據橙縣消防局稱，當天下午4時30分左右，消防員終於從牆面上切下一大塊混凝土，女子被成功解救出來，警方證實她赤身裸體。目前尚不清楚女子是否受傷。

女子被卡在其間的兩幢建築，其中一幢是一家汽車修理廠，據修理廠工人說，他們當天下午2時之前就聽到有人尖叫求救。 「我們一直聽到後面有一位女子的尖叫聲，但怎麼都找不到她在哪裡。」不願透露姓名的店主稱，「我們打電話報警，警察爬上屋頂，在兩堵牆之間看了看，她被夾在裡面，全身赤裸，痛苦得不停尖叫，整個人在牆的狹窄空間裡倒掛著。」

橙縣 警察 汽車

上一則

江家駦傳承祖父 設江味農居士講堂

下一則

涉偽造接種卡和疫苗藥 一醫師被起訴

延伸閱讀

橙縣啟用平等地圖使用人工智慧大數據協助解決社會問題

橙縣啟用平等地圖使用人工智慧大數據協助解決社會問題
金山華埠多商戶 捲入ADA殘疾法訴訟

金山華埠多商戶 捲入ADA殘疾法訴訟
南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救

南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救
救火英雄加築防火線 加州最大山火46%已受控制

救火英雄加築防火線 加州最大山火46%已受控制
男雨中慢跑遭雷擊喪命 渾身焦味鞋炸開

男雨中慢跑遭雷擊喪命 渾身焦味鞋炸開
火災季當前 賀錦麗、劉雲平慰問消防員辛勞

火災季當前 賀錦麗、劉雲平慰問消防員辛勞

熱門新聞

一名年輕華人女性日前闖入亞凱迪亞一處代售屋，免費居住數日。（讀者提供）

好囂張…華女闖亞市空豪宅免費住 被發現還討行李

2021-07-08 02:20
劉洪新（右）在洛杉磯雙塔監獄服刑期間完成高中課程，並獲得美國高中畢業證書，畢業典禮上與母親劉鳳雲合影。（劉鳳雲提供）

劉洪新殺孕妻將於8月獲釋 母親劉鳳雲堅強走出人生幽谷

2021-07-07 02:20
加州州長紐森。（加州州長辦公室）

紐森簽署加州重振預算案 年收不到7.5萬 補貼600元

2021-07-14 02:20
來自加州各地和全美多州近100名華人9日前往曼哈坦灘南灣按摩學校（South Bay Massage College）遊行示威，抗議該校「證」不兌現，要求：還我血汗錢。（民眾提供）

按摩學校糾紛案 近百華人示威抗議：還我血汗錢

2021-07-10 02:20
兩名學員Amy、Anna等人到警局報警。（記者高梓原／攝影）

世說新聞／200華生學按摩失百萬學費 還被威脅遣回國

2021-07-10 14:15
南加裸女被卡在兩座建築的狹小縫隙間長達數時，消防員切牆解救。（FOX視頻截圖）

南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救

2021-07-14 15:46

超人氣

更多 >
「我們不幹了」漢堡王分店員工集體辭職 關門掛牌致歉

「我們不幹了」漢堡王分店員工集體辭職 關門掛牌致歉
全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約

全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約
台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」

台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」
南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救

南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救
前總統布希：阿富汗撤軍是錯誤決策

前總統布希：阿富汗撤軍是錯誤決策