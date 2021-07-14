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政大南加州校友會 睽違年餘湖畔野餐

【洛杉磯訊】
政大南加州校友會7月10日號召校友於Whittier Narrows Park湖畔野餐。（南加州政大校友會提供）
政大南加州校友會7月10日號召校友於Whittier Narrows Park湖畔野餐。（南加州政大校友會提供）

加州逐步解封，南加州政大校友會7月10日號召校友於Whittier Narrows Park湖畔野餐。涼風徐徐、故人相聚，大自然美景盡收眼底，為疫情肆虐以來難得的歡樂景象。大部分相識數十年的校友上次相見已是前年，溫暖的友情宛如久旱甘霖，潤澤著一整年受隔離所苦的心情。

活動由羅斯密市蔬食餐廳菩提齋贊助，滿桌的精緻炒飯、米粉、沁涼的仙草及薏仁湯，溫飽所有與會者的心。政大南加州校友會會長洪巍表示，過去一年多僅能透過線上交流經營會務，校友會成員們相見的歡欣溢於言表，儘管保持社交距離及戴口罩，都能感受到滿滿的情意以及思念。

也因為一整年的線上會議，校友會增加不少橙縣與聖地牙哥地區的生力軍，打破距離限制，使校友會更團結有力。難能可貴的是活動增添了初來乍到美國的95後新進校友，校友會期盼能將旅美經驗與心得更緊密的傳承給年輕政大學子。

同為校友的洛僑中心副主任廖儷雲應邀出席，並提供豐富的摸彩獎品，表達洛僑中心的關心與支持。政大南加州校友會多位資深校友，如葛蓁倫、曾怡然、曹安莉、謝宗煌、韓秋琦、吳承先及王靜等前會長們，都帶著豐富的餐點及熱誠出席。

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