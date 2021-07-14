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洛市1700萬加侖污水洩漏 數哩海灘關閉

記者邵敏／綜合報導
洛杉磯污水處理廠1700萬加侖的污水洩漏，導致南加部份海灘關閉。（KTLA）
洛杉磯污水處理廠1700萬加侖的污水洩漏，導致南加部份海灘關閉。（KTLA）

洛杉磯市最大的污水處理廠，11日（周日）排放約1700萬加侖未經處理污水，通過延伸到離岸1哩和5哩的管線排入太平洋，目前從洛杉磯國際機場到艾爾塞塞岡度(El Segundo)的數哩海灘禁止下水游泳

洛縣縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）說，11日晚上的停電，導致洛杉磯機場北邊的Playa del Rey地區Hyperion污水處理廠的污水直接排放海洋，該工廠已經及時阻止了更大的洩漏發生，他們將徹查這起事件。

洛杉磯污水處理廠1700萬加侖的污水洩漏。（KTLA）
洛杉磯污水處理廠1700萬加侖的污水洩漏。（KTLA）

洛縣公共衛生局列出受影響的地區，分別為Dockweiler州立海灘、 El Segundo海灘和the Grand Avenue storm drain，敦促公眾避免進入這些受影響區域的海洋。周一下午，這些地區張貼了關閉標誌。公共衛生官員說，它們將保持關閉，直到確認水樣中的細菌含量為陰性。有關當前海灘狀況的信息，可撥打洛縣24小時熱線電話800-525-5662。

Hyperion工廠經理Timeyin Dafeta周一表示，導致污水洩漏的機械故障已解決。自1894年開始運營的Hyperion工廠，不僅是洛市最大的污水處理工廠，也擁有最古老的污水處理設施，在任何乾燥天氣日，平均有2.75億加侖的廢水流入該工廠。

洛杉磯Hyperion污水處理廠1700萬加侖的污水洩漏，導致南加部份海灘關閉。...
洛杉磯Hyperion污水處理廠1700萬加侖的污水洩漏，導致南加部份海灘關閉。（KTLA）

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