火災季當前 賀錦麗、劉雲平慰問消防員辛勞

賀錦麗夫婦（前排左一、二）和劉雲平夫婦（前排左三、四）同洛杉磯消防員合影。（劉雲平提供）

聯邦眾議員劉雲平 (Ted Lieu)和夫人詹碧琪（Betty Chim Lieu），近日陪同副總統賀錦麗 （Kamala Harris）和第二先生Douglas Emhoff，視察洛杉磯消防局19號消防站，感謝消防員和其他急救人員堅守崗位，在新冠疫情期間，每天冒著生命危險保護社區和民眾安全，賀錦麗並贈送一盒餅乾慰問。

在該場短暫的慰問活動中，賀錦麗提到當前野火和乾旱狀況。她說，今年的火災季節比去年更糟，但消防員們表現出的勇氣非同尋常，他們拯救生命，無私奉獻。她並勉勵消防員們，「重要的是牢記自己的使命。」

劉雲平指出，隨著氣候變化加劇，形成極端高溫和乾旱氣候，增加了野火風險，重要的是要採取防範措施，包括創造可防禦的空間，抵禦空中飛來的野火灰燼，並為家人和住宅做好準備，以便應對在不得不撤離的情況下，收拾好應急物資包等等。

2019 年山火季節，第19號消防站為撲滅蓋蒂火災（Getty Fire）動員了1000人次的消防力量，這場火災摧毀了十座房屋並迫使數千人撤離。

洛杉磯消防局19號消防站位於布蘭伍（Brentwood）地區，副總統的住宅就坐落附近；而布蘭伍也位於聯邦眾議員托倫斯選區（Torrance）。所以，賀錦麗夫婦和劉雲平夫婦聯袂前往該消防站慰問。副總統還帶去一盒Deluscious Cookies & Milk 出產的餅乾，這是一家女性經營的好萊塢小企業，在全國和加拿大各地發貨。