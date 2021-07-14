洛縣通過：產業稅罰款若難支付 稅務員有權取消

洛杉磯縣縣政委員會13日投票支持一項加州法案，該法案賦予地方稅務員在對一些因疫情封鎖相關的困難情況下，有權取消產業稅罰款。（洛縣官網）

洛杉磯縣縣政委員會13日投票支持SB 219加州 法案，該法案賦予地方稅務員在面對一些受疫情 居家令影響，有困難如期支付產業稅的業主，有權力取消其產業稅罰款。

縣政委員巴格 (Kathryn Barger) 和蘇麗絲 (Hilda Solis) 共同撰寫了支持SB 219法案的動議，該法案由州參議員Mike McGuire提出。

「居家令影響了整個洛杉磯縣的每一位居民和企業，縣府必須與州府合作以支持遭受經濟損失的納稅人」，巴格在聲明中說，「SB 219是為那些受到新冠疫情負面影響的人，提供急需的救濟和援助的機會」。

蘇麗絲說，這些措施是經濟復甦的關鍵。「對SB 219的支持，符合該縣確保所有人公平恢復的宗旨，尤其是在我們受災最嚴重的居民中，他們仍然受到疫情帶來的經濟、社會和心理影響。我們居民的經濟復甦取決於我們對他們的支持程度」。

SB 219法案目前已得到加州縣協會（California State Association of Counties）、加州城市縣協會（Urban Counties of California）和加州鄉村縣代表協會（Rural County Representatives of California）的支持。