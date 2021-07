洛縣通過：產業稅罰款若難支付 稅務員有權取消

洛杉磯縣縣政委員會13日投票支持一項加州法案,該法案賦予地方稅務員在對一些因疫情封鎖相關的困難情況下,有權取消產業稅罰款。(洛縣官網)

洛杉磯縣縣政委員會13日投票支持SB 219加州 法案,該法案賦予地方稅務員在面對一些受疫情 居家令影響,有困難如期支付產業稅的業主,有權力取消其產業稅罰款。

縣政委員巴格 (Kathryn Barger) 和蘇麗絲 (Hilda Solis) 共同撰寫了支持SB 219法案的動議,該法案由州參議員Mike McGuire提出。

「居家令影響了整個洛杉磯縣的每一位居民和企業,縣府必須與州府合作以支持遭受經濟損失的納稅人」,巴格在聲明中說,「SB 219是為那些受到新冠疫情負面影響的人,提供急需的救濟和援助的機會」。

蘇麗絲說,這些措施是經濟復甦的關鍵。「對SB 219的支持,符合該縣確保所有人公平恢復的宗旨,尤其是在我們受災最嚴重的居民中,他們仍然受到疫情帶來的經濟、社會和心理影響。我們居民的經濟復甦取決於我們對他們的支持程度」。

SB 219法案目前已得到加州縣協會(California State Association of Counties)、加州城市縣協會(Urban Counties of California)和加州鄉村縣代表協會(Rural County Representatives of California)的支持。