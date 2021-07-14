我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴基斯坦公交車爆炸8死 有4中國公民喪生

台增本土確診17例、6死 北市10例最多

台灣移民後代 蘇維思出任勞工部副部長

記者丁曙／綜合報導
蘇維思獲聯邦參議院確認出任勞工部副部長。（記者丁曙／攝影）
蘇維思獲聯邦參議院確認出任勞工部副部長。（記者丁曙／攝影）

聯邦參議院13日確認加州勞工和勞力發展廳廳長蘇維思（Julie A. Su） 擔任美國勞工部副部長（Deputy Secretary of the Department of Labor）。加州州長紐森（Gavin Newsom）發表聲明，代表所有加州人感謝蘇維思為加州所做的貢獻，並祝賀她被確認擔任拜登政府的勞工部副部長。

父母都來自台灣的蘇維思，將是第二位出任聯邦勞工部高官的台灣移民後代。台北出生的趙小蘭，在布希政府擔任八年勞工部長，之後她在川普政府擔任運輸部長。

紐森指出，蘇維思一開始就加入由他領銜的加州政府，他們的共同願景是創建一個全民皆宜的加州。 蘇維思奉獻了加州所能提供的最美好的事物——為加州的勞工們不懈地爭取公平、包容和社會正義。

他表示，近三年來，蘇維思一直在為加州勞工的權利努力。現在，作為聯邦勞工部副部長，她將幫助國家建立一個更具包容性的經濟，在人們從世紀災難疫情大流行中恢復過來時，為所有美國人服務。

現年51歲的蘇維思，2019年1月獲州長紐森任命為加州勞工和勞力發展廳（California Labor and Workforce Development Agency）廳長，領導加州政府最大的行政部門之一，旗下包括加州就業發展局（EDD）。但是，自去年3月份新冠疫情爆發以來，EDD在延遲批准失業救濟金的同時，還為欺詐性申領索賠支付了數十億元，因此飽受批評，而加州勞工廳是EDD的上級主管單位。對此，蘇維思被認為負有領導責任，批評聲浪很大，蘇維思承認出現差池，並且承擔責任，矢言州政府定會糾正。

蘇維思能說流利的普通話，成長於喜瑞都市。她畢業於哈佛大學法學院，曾在洛杉磯亞美公義中心擔任法律訴訟總監超過15年，領導具有里程碑意義的民事和勞工權利案件的訴訟案，發揮關鍵作用，其中最著名的是泰國勞工血汗衣工廠案。她代表102名服裝工人提起訴訟，狀告血汗衣工廠經營者，以及從中獲利的零售商和製造商。1999年5月此案達成最終和解，十多個成衣製造商和品牌零售商，提供了總額超過400萬元的賠償金。

勞工部 加州 紐森

上一則

世說新聞 / 南加華人區雙屍凶宅竟被加價搶 房市熱瘋？

下一則

巴沙迪那交通攔檢 發現上膛「鬼槍」

延伸閱讀

蘇維思終獲確認 上任聯邦勞工副部長

蘇維思終獲確認 上任聯邦勞工副部長
蘇維思出任勞工部副部長 父母來自台灣

蘇維思出任勞工部副部長 父母來自台灣
加州通過1000億元復甦計劃預算 洛市受惠極大

加州通過1000億元復甦計劃預算 洛市受惠極大
罷免紐森支持者 周末多處造勢

罷免紐森支持者 周末多處造勢
疫情緩、經濟重啟 57%選民仍力挺 紐森恐難被罷免

疫情緩、經濟重啟 57%選民仍力挺 紐森恐難被罷免
加州公共政策研究院調查 過半選民支持紐森 罷免難過關

加州公共政策研究院調查 過半選民支持紐森 罷免難過關

熱門新聞

一名年輕華人女性日前闖入亞凱迪亞一處代售屋，免費居住數日。（讀者提供）

好囂張…華女闖亞市空豪宅免費住 被發現還討行李

2021-07-08 02:20
劉洪新（右）在洛杉磯雙塔監獄服刑期間完成高中課程，並獲得美國高中畢業證書，畢業典禮上與母親劉鳳雲合影。（劉鳳雲提供）

劉洪新殺孕妻將於8月獲釋 母親劉鳳雲堅強走出人生幽谷

2021-07-07 02:20
來自加州各地和全美多州近100名華人9日前往曼哈坦灘南灣按摩學校（South Bay Massage College）遊行示威，抗議該校「證」不兌現，要求：還我血汗錢。（民眾提供）

按摩學校糾紛案 近百華人示威抗議：還我血汗錢

2021-07-10 02:20
兩名學員Amy、Anna等人到警局報警。（記者高梓原／攝影）

世說新聞／200華生學按摩失百萬學費 還被威脅遣回國

2021-07-10 14:15
加州發布節電警報。（檔案圖）

加州發布周一節約用電警報 自午後4時至晚9時生效

2021-07-12 15:45
最新Epsilon變體包含可能繞過疫苗免疫的突變能力。（網路圖片）

全美新冠變種病毒病例 逾半在加州

2021-07-09 03:01

超人氣

更多 >
把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了
美官員：第2劑疫苗副作用機率大 第3劑機率恐更大

美官員：第2劑疫苗副作用機率大 第3劑機率恐更大
家常煎蛋「加這1料」變超好吃 網友驚：從沒看過

家常煎蛋「加這1料」變超好吃 網友驚：從沒看過
傳拜登政府將首次警告香港美企 準備擴大對中制裁

傳拜登政府將首次警告香港美企 準備擴大對中制裁