台灣移民後代 蘇維思出任勞工部副部長

蘇維思獲聯邦參議院確認出任勞工部副部長。(記者丁曙/攝影)

聯邦參議院13日確認加州 勞工和勞力發展廳廳長蘇維思(Julie A. Su) 擔任美國勞工部 副部長(Deputy Secretary of the Department of Labor)。加州州長紐森 (Gavin Newsom)發表聲明,代表所有加州人感謝蘇維思為加州所做的貢獻,並祝賀她被確認擔任拜登政府的勞工部副部長。

父母都來自台灣的蘇維思,將是第二位出任聯邦勞工部高官的台灣移民後代。台北出生的趙小蘭,在布希政府擔任八年勞工部長,之後她在川普政府擔任運輸部長。

紐森指出,蘇維思一開始就加入由他領銜的加州政府,他們的共同願景是創建一個全民皆宜的加州。 蘇維思奉獻了加州所能提供的最美好的事物——為加州的勞工們不懈地爭取公平、包容和社會正義。

他表示,近三年來,蘇維思一直在為加州勞工的權利努力。現在,作為聯邦勞工部副部長,她將幫助國家建立一個更具包容性的經濟,在人們從世紀災難疫情大流行中恢復過來時,為所有美國人服務。

現年51歲的蘇維思,2019年1月獲州長紐森任命為加州勞工和勞力發展廳(California Labor and Workforce Development Agency)廳長,領導加州政府最大的行政部門之一,旗下包括加州就業發展局(EDD)。但是,自去年3月份新冠疫情爆發以來,EDD在延遲批准失業救濟金的同時,還為欺詐性申領索賠支付了數十億元,因此飽受批評,而加州勞工廳是EDD的上級主管單位。對此,蘇維思被認為負有領導責任,批評聲浪很大,蘇維思承認出現差池,並且承擔責任,矢言州政府定會糾正。

蘇維思能說流利的普通話,成長於喜瑞都市。她畢業於哈佛大學法學院,曾在洛杉磯亞美公義中心擔任法律訴訟總監超過15年,領導具有里程碑意義的民事和勞工權利案件的訴訟案,發揮關鍵作用,其中最著名的是泰國勞工血汗衣工廠案。她代表102名服裝工人提起訴訟,狀告血汗衣工廠經營者,以及從中獲利的零售商和製造商。1999年5月此案達成最終和解,十多個成衣製造商和品牌零售商,提供了總額超過400萬元的賠償金。