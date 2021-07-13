洛城新語／與跨性別者同廁同浴 能接受？

洛杉磯韓國城水療中心，近日一名裸體男子出現在女性區域，帶著女兒的母親無法忍受這樣的現象，向工作人員投訴，但得到的回覆是，水療中心尊重跨性別者的選擇。這起事件隨後引起了洛杉磯支持、反對跨性別者兩個陣營之間的示威衝突，雙方互毆，場面一度混亂，最後不得不以警方的介入告終。

韓國城水療中心事件，再一次將跨性別者如何使用公共設施的話題推到檯面上。

早在歐巴馬政府時代，聯邦教育部 和司法部就要求公立學校，允許跨性別學生根據「心理性別」，而非「生理性別」選擇衛生間和更衣室。也就是說，如果一個男生自我認知是女生，那他就可以使用女廁所，同理，女生也是如此。此舉被支持者認為是民權運動的巨大勝利，

但反對者認為，依據自己認同的性別來選擇公共衛生設施，豈不是今天可以選擇男廁所，明天可以選擇女廁所？如果有不法之徒企圖偷窺，又該怎麼界定？

川普上任後，很快廢除這個「跨性別廁所令」，但緊隨其後的拜登政府又重新簽署反歧視 行政令，再次允許男女同廁。幾屆政府對於這項規定的反覆改變，已將其推上政治鬥爭的高度，贊成或不贊成跨性別者根據自己的性別認知使用公共衛生設施，在一定程度上已被冠上政治是否正確的標籤。

民主黨大本營的加州，早在2013年就通過相關法案，允許中小學生按照自己的性別認知，可以任意選擇男女廁所。但對於大部分在美華人來說，能接受男女同廁、同浴嗎？假如你是那位韓國城水療中心事件的媽媽，女兒面前突然出現一個全裸男性，你會如何面對？坦然包容、憤怒反擊，或是渾身不自然，裝作沒看見？你又該如何向孩子解釋眼前發生的事情？

第一代移民的華裔，從小接受的是傳統的東方教育，中國 古文化強調男女有別，雖說現代中國社會對於跨性別者也能寬容對待，但如果有一天，你的孩子突然站在面前，宣稱他或她是一個跨性別者，恐怕能欣然接受的華人父母並不占多數，這樣的文化衝突實在是太激烈。

社會進步之快，觀念改變之新，顛覆著我們所有傳統的認知，對於同性戀者、跨性別者的包容，確實是文化的一大進步。這些出於內心，選擇改變自己性別的少數人，社會理應給予他們存在的空間，尊重他們的選擇。但為了他們的權益，就要求大多數人改變自己的認知習慣，去接受與生理上的不同性別者共同使用公共衛生設施，豈不是矯枉過正？

特別對於思想尚未成熟的孩子，如何讓他們決定自己的心理性別，會不會有些孩子選擇改變性別，其實並非出於他或她的本心，只是為了新鮮嘗試，或者趕時髦，也或者是對家長叛逆的挑戰？

尊重跨性別者，不應歧視他們，但這絕對不是文化的提倡，更不該是教育的混淆。無論家長或學校，都應該正確引導孩子對於自己性別的認知，懂得男女有別，這樣才能在他們成年之後做出正確的選擇。

目前很多公共場所推出的無性別廁所，倒是個不錯的做法，在盡可能給予跨性別者提供便利的同時，也能讓大多數人避免尷尬。