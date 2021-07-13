LAX聯合租車設施 工程邁入里程碑

洛杉磯國際機場 (LAX) 的聯合汽車租賃設施將於2023年正式運營。（LAX提供）

自2019年動工，洛杉磯國際機場 (LAX ) 一處整合汽車租賃設施（Consolidated rental car facility，簡稱ConRAC) ，12日完成澆築最後23萬3000立方碼混凝土，邁入新里程碑。這個將原來散布機場附近各處的汽車租賃設施，全部整合在一起的工程，被形容為是世界上最大的相關設施。

機場首席執行官賈斯汀·埃爾巴奇 (Justin Erbacci) 表示，該設施將於2023年啟用，屆時將改變機場的遊戲規則，為每年租車 的數十萬旅客提供簡化租車體驗。

LAX擁有美國國內機場中第二繁忙的租車市場（截至2019年），新設施將為每年千萬租車旅客，創造更輕鬆的租車體驗。ConRAC設施將目前分布在LAX附近的多家汽車租賃公司，整合到一處靠近405公路的便利地點，並將通過目前正在建設的捷運系統，連接到LAX中央航站樓區域。捷運開通後，將取代接駁車，幫助機場航廈和周邊道路每天減少約3200趟接駁車。

該設施可容納逾1萬8000輛出租汽車，包括Ready Return和Idle Storage。還將設有快速周轉大樓（Quick Turnaround ），對車輛進行輕度維護，例如加油、洗車、換油和輪胎換位。大樓將車輛運營保持在設施範圍內，而不是在街道上將增加交通擁堵。

ConRAC 設施是LAX耗資55億元的陸上通道現代化計畫 ( LAX’s Landside Access Modernization Program，簡稱LAMP) 的主要組成部分，該計畫將改善LAX交通狀況，為旅客提供新的接送選項，並提供期待已久的區域交通連接。