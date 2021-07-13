疑因舉報毒販 河濱三孩父遭槍殺

南加內陸三名年幼孩子的父親在公寓樓被槍殺，起因可能是舉報了一名當地毒販。（視頻截圖）

南加 河濱（Riverside）三名年幼孩子的父親，7月10日（周六）在居住的公寓大樓被槍殺，據稱，槍案起因可能是因為這個父親舉報了一名當地毒販。

23歲被害人Raul Hernandez於當日中午12時30分左右，在他和孩子們一起居住的一幢公寓大樓被槍殺，公寓位於河濱Olivewood Avenue 5400街區。河濱警方正在全力尋找兇手。

目擊者告訴警方，案發時他們聽到尖叫聲，然後是槍聲。警方到達現場後，在公寓大樓後面發現中槍的被害人。警方稱，被害人當場死亡。

據被害人家屬稱，Hernandez被槍殺是因為他多次告訴物業經理和警察 一個持續存在的問題，該問題涉及一名當地毒販，毒販經常在公寓大樓裡當著孩子面做生意。被害人的女朋友Sopheia Calderon說：「他覺得他必須出面保護孩子，沒有人像他那樣為孩子們挺身而出。」

被害人的妹妹Sonia Hernandez哭泣著說：「為何他們要殺害我的哥哥，現在留下三個年幼孩子，怎麼辦。」槍擊 事件發生後，被害人家屬因擔心安全問題搬到了奇諾（Chino）。警方目前沒有公布任何嫌疑人信息，調查正在進行中。