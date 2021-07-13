兒童故事時間 7/14章魚想像力登場

華美博物館與華埠圖書館合作推出「兒童故事時間」，為孩童們增添知識及歡樂。（主辦單位提供）

華美博物館 與華埠圖書館 合作推出「兒童故事時間」，為孩童們增添知識及歡樂；最新一期「兒童故事時間」將於7月14日（周三）美西時間下午4時至4時30分舉行。

華埠圖書館兒童圖書管理員羅沛筠（Rita Law）將為大家選讀亞裔Maggie Tokuda-Hall 的作品 「也是隻章魚」（Also an Octopus）。這是一本有趣的兒童圖書，內容強調想像力的美麗與重要！這本書首先解釋每個故事都是從零開始，然後詳細闡述了章魚想要做的所有事情，都令人感到興奮及充滿想像力！

此故事適合三至七歲兒童，並歡迎所有其他年齡的兒童在父母陪同中參與。活動以英語進行。

作者Maggie Tokuda-Hall擁有斯克里普斯學院工作室藝術學位、舊金山大學寫作碩士學位。她與丈夫、兒子及愛犬住在加州屋崙市。

華美博物館與華埠圖書館合辦的「兒童故事時間」，主旨是由羅沛筠為大家朗讀美國亞裔撰寫之故事。請通過鏈接camla.org/storytime免費登記參加。關於華美博物館其他活動詳情，請瀏覽網址：www.camla.org。