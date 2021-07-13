愛迪生Charge Ready計畫 南加州可望車輛充電站林立

南加州愛迪生電力公司（SCE）啟動Charge Ready計畫。（SCE臉書）

南加州 的企業、政府機構和其他組織，12日起將能夠註冊參與南加州愛迪生電力公司（SCE）Charge Ready計畫，這是該電力公司運營的最大電動車 充電基礎設施計畫。

加州去年批准4.36億元計畫，將在未來五年內在SCE整個服務區內增加約3萬8000個新的電動汽車 充電裝置。通過Charge Ready，SCE安裝和維護支持電動車充電基礎設施，而站點主機（非SCE住宅客戶）是通常擁有、運營和維護合格的充電站。

SCE電動汽車和建築電氣化負責人Carter Prescott表示，由於交通電氣化需求增加，SCE需要順應未來的需求，需要安裝更多充電設備，來讓電動車駕駛者和車隊運營商放心，他們可隨時隨地充電。希望更多客戶加入該項目，確保為社區的清潔空氣未來制定有效框架。

SCE執行總裁Pedro J Pizarro表示，民眾對電動車需求不斷增加，SCE也要相應安裝更多的充電裝置，此舉能改善空氣質量，增強對空氣污染的治理。

Charge Ready計畫以5月份結束的小規模試點為藍本，其中SCE與企業、地方政府和其他組織合作，在近150個站點增加了2700多個充電端口。SCE將繼續專注於在工作場所、公共停車場、學校、醫院和目的地中心提供充電基礎設施，並特別重視公寓和公寓大樓的充電裝置安裝。

為讓所有加州人都可使用電動汽車充電，Charge Ready設定目標，將50%的充電裝置安裝在州指定的弱勢社區，或受空氣污染負面影響最嚴重的社區。

除了用於電動汽車的Charge Ready之外，SCE去年還啟動一項名為Charge Ready Transport的計畫，主要針對大型卡車、公共汽車和越野工業設備，旨在增加充電裝置，來支持至少8490輛的中型和重型電動汽車。這項未來五年期間耗資3.56億元的計畫，也會以Charge Ready試點項目為藍本。

詳情可登錄網站https://www.sce.com/business/electric-cars/Charge-Ready。