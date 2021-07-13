我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增28例、6死 滿18歲可登記疫苗

遠距工作政策 Google遭員工批「虛偽」

愛迪生Charge Ready計畫 南加州可望車輛充電站林立

記者張宏／洛杉磯報導
南加州愛迪生電力公司（SCE）啟動Charge Ready計畫。（SCE臉書）
南加州愛迪生電力公司（SCE）啟動Charge Ready計畫。（SCE臉書）

加州的企業、政府機構和其他組織，12日起將能夠註冊參與南加州愛迪生電力公司（SCE）Charge Ready計畫，這是該電力公司運營的最大電動車充電基礎設施計畫。

加州去年批准4.36億元計畫，將在未來五年內在SCE整個服務區內增加約3萬8000個新的電動汽車充電裝置。通過Charge Ready，SCE安裝和維護支持電動車充電基礎設施，而站點主機（非SCE住宅客戶）是通常擁有、運營和維護合格的充電站。

SCE電動汽車和建築電氣化負責人Carter Prescott表示，由於交通電氣化需求增加，SCE需要順應未來的需求，需要安裝更多充電設備，來讓電動車駕駛者和車隊運營商放心，他們可隨時隨地充電。希望更多客戶加入該項目，確保為社區的清潔空氣未來制定有效框架。

SCE執行總裁Pedro J Pizarro表示，民眾對電動車需求不斷增加，SCE也要相應安裝更多的充電裝置，此舉能改善空氣質量，增強對空氣污染的治理。

Charge Ready計畫以5月份結束的小規模試點為藍本，其中SCE與企業、地方政府和其他組織合作，在近150個站點增加了2700多個充電端口。SCE將繼續專注於在工作場所、公共停車場、學校、醫院和目的地中心提供充電基礎設施，並特別重視公寓和公寓大樓的充電裝置安裝。

為讓所有加州人都可使用電動汽車充電，Charge Ready設定目標，將50%的充電裝置安裝在州指定的弱勢社區，或受空氣污染負面影響最嚴重的社區。

除了用於電動汽車的Charge Ready之外，SCE去年還啟動一項名為Charge Ready Transport的計畫，主要針對大型卡車、公共汽車和越野工業設備，旨在增加充電裝置，來支持至少8490輛的中型和重型電動汽車。這項未來五年期間耗資3.56億元的計畫，也會以Charge Ready試點項目為藍本。

詳情可登錄網站https://www.sce.com/business/electric-cars/Charge-Ready。

SCE 12日舉辦線上活動，宣布和講解Charge Ready計畫。（記者張宏╱...
SCE 12日舉辦線上活動，宣布和講解Charge Ready計畫。（記者張宏╱攝影）

汽車 加州 電動車

上一則

州大提供新生iPad 縮小學習鴻溝

下一則

節水有成、乾旱救星 鑽石谷湖水庫8成滿

延伸閱讀

批准 新州愛市將建室內卡丁車賽場

批准 新州愛市將建室內卡丁車賽場
華埠服務中心與加州公共事業委員會TEAM及CHANGES合作

華埠服務中心與加州公共事業委員會TEAM及CHANGES合作
後疫情時代/高溫酷暑 6/24專家線上解惑

後疫情時代/高溫酷暑 6/24專家線上解惑
芝加哥地區遭重大雷暴侵襲 3萬多戶停電

芝加哥地區遭重大雷暴侵襲 3萬多戶停電
共和黨初選勝 西塔瑞利將挑戰現任州長墨菲

共和黨初選勝 西塔瑞利將挑戰現任州長墨菲
西塔瑞利贏下共和黨初選 將挑戰墨菲

西塔瑞利贏下共和黨初選 將挑戰墨菲

熱門新聞

一名年輕華人女性日前闖入亞凱迪亞一處代售屋，免費居住數日。（讀者提供）

好囂張…華女闖亞市空豪宅免費住 被發現還討行李

2021-07-08 02:20
劉洪新（右）在洛杉磯雙塔監獄服刑期間完成高中課程，並獲得美國高中畢業證書，畢業典禮上與母親劉鳳雲合影。（劉鳳雲提供）

劉洪新殺孕妻將於8月獲釋 母親劉鳳雲堅強走出人生幽谷

2021-07-07 02:20
謝理謙以破紀錄價格買下拉斯維加斯一處私人豪宅。（圖片取自Zillow）

謝理謙先後在南加橙縣和賭城買豪宅 都打破房價紀錄

2021-07-05 18:43
來自加州各地和全美多州近100名華人9日前往曼哈坦灘南灣按摩學校（South Bay Massage College）遊行示威，抗議該校「證」不兌現，要求：還我血汗錢。（民眾提供）

按摩學校糾紛案 近百華人示威抗議：還我血汗錢

2021-07-10 02:20
兩名學員Amy、Anna等人到警局報警。（記者高梓原／攝影）

世說新聞／200華生學按摩失百萬學費 還被威脅遣回國

2021-07-10 14:15
賭城全面重啟經濟，同時也出現疫情升溫警訊。（KVVU-TV）

遊客擠爆賭城拉斯維加斯 疫情也升溫

2021-07-06 02:20

超人氣

更多 >
華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩

華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩
Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈

Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈
死亡直播…饒舌歌手遭人連開12槍 求救無聲臉部中彈亡

死亡直播…饒舌歌手遭人連開12槍 求救無聲臉部中彈亡
數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高

數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高
紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理

紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理