橙僑38位志工結訓 化身文化大使

第二屆FASCA海外青年文化志工協會橙縣分會結業典禮。（本報記者／攝影）

FASCA海外青年文化志工協會-橙縣 分會，7月10日至11日在橙縣華僑文教中心舉行110年度青年文化志工培訓，並於11日下午為38位完成培訓的青年文化志工，舉行結業典禮。

僑教中心主任蔣翼鵬、兩位僑務委員張德芝和杜武青、僑務委員暨諮詢導師張珮鑾、僑務諮詢委員許清松、僑務顧問曾昭華、僑務促進委員暨諮詢導師胡佳惠、僑務促進委員陳景星、台灣 學校校長林正賢、美國 中華茶文化學會會長楊綺真等出席觀禮。

蔣翼鵬時感謝諮詢導師，每月籌辦多場精彩的僑青培力活動及社區服務，並勉勵接受培訓的青年文化志工，都能成為傳遞正能量的文化外交大使，讓世界看見台灣。

今年度為期兩天培訓共有38位青年文化志工參訓，包括20位新成員、18位舊生及助教。諮詢導師張珮鑾表示，今年課程特別規劃僑務委員會英文網站導覽、台灣文創藝術、台灣古厝歷史、客家文化、台灣茶道及台語文教學，透過有趣的創意團體康樂遊戲，在互動之中讓學員培養團隊合作及領導才能。

FASCA成員從學習茶道，建立團隊合作精神。（本報記者／攝影）

FASCA橙縣分會針對今年課程規劃，邀請藝術傳媒創作者程慧明主講台灣元素文創；台灣學校校長林正賢擔任台語歌曲教學講師；南加州台灣客家會會長胡永全介紹客家文化；擔任客家委員會海外諮詢委員的諮詢導師胡佳惠，指導學員利用手作材料，製作美麗的客家花卉燈籠；僑務委員兼玉山學者杜武青教授，則分享林家花園古詩吟唱文化，啟發學員們更深入認識傳統古蹟美學和台灣歷史；美國中華茶文化學會會長楊綺真，介紹風味獨特的台灣好茶及茶道。