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節水有成、乾旱救星 鑽石谷湖水庫8成滿

編譯組／綜合報導
南加州最大的鑽石谷湖（Diamond Valley Lake）水庫，蓄水量仍達總容量80%，最大的原因是過去數年南加州民眾節約用水的成果。(大都會供水局)
南加州最大的鑽石谷湖（Diamond Valley Lake）水庫，蓄水量仍達總容量80%，最大的原因是過去數年南加州民眾節約用水的成果。(大都會供水局)

儘管加州正處於嚴重乾旱的第二年，然而南加州最大的鑽石谷湖（Diamond Valley Lake）水庫，蓄水量仍達總容量的80%，足以確保南加州民生供水無缺。這是過去數年南加州民眾節約用水的成果，以備如今年極端乾旱時之需。

ABC 7電視台報導，在又一年降雨量低於正常水平後，鄰近河濱縣海梅特市（Hemet）的鑽石谷湖（Diamond Valley Lake）正是彌補其他水資源短缺的關鍵資產。

大都會供水局鑽石谷湖業務負責人山崎（Brent Yamasaki）表示，該湖主要的目的之一，是在緊急情況下，如地震等重大災害時仍有水可用，但最主要目的就是應付像這樣的乾旱。當這座湖填滿時，比哈瓦蘇湖（Havasu）能容納更多的水量。

山崎說，在雨季時，南加大部分水資源來自加州水利計畫，但在乾旱季節時，該地區大部分水資源來自科羅拉多河（Colorado River）。但由於拉斯維加斯旁的密德湖（Lake Mead）水位降至新低，大都會水局決定今年動用鑽石谷湖蓄水，供河濱縣北部部分地區水源。

山崎說，該湖擁有南加最大的儲備水量，你會想把它留到最後，因為這是供最緊急時之用。預計今年只需使用鑽石谷湖15%的水，之後該湖蓄水量仍達滿水位的65%。

至於為何在乾旱期間，該水庫水位仍如此滿時，山崎說，這是因上次乾旱以來所做的保育計畫。山崎說，「自上次乾旱以來的幾年裡，保育計畫幫助水庫蓄水，以創紀錄的儲存量，提供最佳後備資源。」

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