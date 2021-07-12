毒品變商品 非法大麻亂象更糟

洛杉磯縣警局(LASD)7月初與聯邦緝毒局(DEA)在洛縣 北邊沙漠羚羊谷，破獲近500餘處非法大麻種場棚，逮捕131人，起出16噸市值11.9億元大麻，是洛縣歷來最大的查緝成果，而這些非法大麻種植場幕後是由國際販毒集團操控。可能很多人會有疑問，加州 已在2016年由選民通過第64號提案，將娛樂用大麻全面合法化，為何警方還要取締「非法」大麻？

64號提案讓民眾持有和吸食大麻除罪化，個人並可少量在家種植，但商業種植和銷售必須向各級政府申請許可證，繳納各種稅捐規費，然而64號提案缺乏遠見、規定粗糙、漏洞明顯，因而導致目前加州市場上的大麻約有80%是非法，亂象越來越大。

所謂非法是指沒有合法申請許可和納稅的大麻，根本原因是64號提案把大麻稅率訂得太高，同時各地方政府對種植和銷售大麻，訂下嚴格的環境和社區安全審核標準，誰都不想自家鄰居是大麻種植場或零售店。

目前大麻產品要繳交至少四種稅捐：其一為15%大麻貨物稅，其二為10.25%銷售稅，其三為大麻種植稅 (乾燥大麻花每盎斯9.25元、乾燥大麻葉每盎斯2.67元、未加工的大麻每株1.35元)，其四為各城市自訂的大麻特別稅。前三項稅捐大約合計稅率在30到35%，如果再加上第四項，某些城市的大麻稅可能高達40至45%。此外，明年元旦起，加州大麻貨物稅和種植稅還要再上調。

賠本的生意沒人作，殺頭的生意有人作，課徵如此重稅，自然讓非法大麻應運而生。而且墨西哥已先在2015年將大麻合法化 ，加州的超高稅率，讓墨國走私大麻到加州的生意紅火。

本報在2016年64號提案通過後即預測，大麻在加州「從毒品變成商品」之後，執法機關的角色將從「緝毒變成追查逃漏稅」。但五年之後重新檢視，問題遠遠不只於此。

大麻是最耗費水源的加州經濟作物，每株大麻從種下到收成需900加侖水，此次在羚羊谷沙漠查獲的大麻場，估計每次收成要1.5億加侖水，在加州面臨長年苦旱危機之際，大麻用水嚴重影響其它農業水資源分配。其次，非法業者除了盜取水源、偷接電源，並大量使用殺蟲劑、棄置有害垃圾，嚴重影響環保生態。第三是國際販毒集團介入，引發人口走私、洗錢、槍械、搶劫、殺人、官員貪污等與大麻相關的犯罪大增。

洛縣警局長維拉紐瓦說，那些當年對64號和47號提案投下贊成票的選民，以為未來大麻合法化之後，會出現可控制和受規範的大麻市場，但這一切並沒有發生，因為新法律取消處罰的後果，反而製造出大量非法大麻種植和銷售業者亂象。

64號和47號提案都是加州民主黨人主導通過的法律，選民被糖衣包裝的提案名稱矇蔽，通過了之後就沒有回頭路，大家只能概括承受。但現在同一批民主黨人又試圖欺騙選民，計畫通過SB-519法案，讓加州持有和使用迷幻藥全面合法化。現在該法案雖然暫時被擋下，但民眾對民主黨持續毒化加州的用心，必須提高警覺，不要再上一次當。