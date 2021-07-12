加州8成大麻黑市生產入侵沙漠 破壞生態、暴力頻傳

位於沙漠地區的大麻場，以白色帳篷覆蓋。（洛縣警局）

自2016年加州 通過第64號加州大麻合法化 提案後，黑市大麻種植蜂擁而起，特別是聖伯納汀諾縣莫哈維沙漠（Mojave Desert）等地區。該地區提供大麻種植完美的環境，無盡的陽光，廉價的開放空間，幾乎沒有執法單位，種植者可購買或竊取所需的一切。

非法大麻養殖場在南加州沙漠地區氾濫。圖為洛縣警局於羚羊谷查獲的非法大麻場。（洛縣警局）

執法單位說，加州64號提案通過，合法大麻產業仍在苦苦掙扎，加州目前銷售的大麻中，多達80%來自黑市。非營利性大麻貿易協會南加州聯盟董事Adam Spiker說，沙漠景觀轉變，證明64號提案失敗。「他們正嚴重削弱合法種植者利益，以致他們無法在法律下生存。」

洛杉磯 時報報導，這場「前所未有的圍攻」，顛覆南加州邊遠沙漠社區。當局指出，非法種植者入侵沙漠，為當地帶來暴力、偷竊水資源，以及沙漠棲息地與野生動物的生態破壞。

38歲的Amy Tessier九年前搬遷至29棕櫚樹（Twentynine Palms），她說，當時這裡平靜祥和，現在我們不再於星空下散步了。

26歲男子Gonzalez-Ramirez在家鄉墨西哥大麻種植者幫助下，在洛杉磯郊區一個臨時溫室照顧大麻一個半月，今年2月遭槍擊，屍體被埋在荒涼沙漠中。一個月後，警方找到屍體，逮捕三名涉嫌謀殺和非法禁錮無證大麻經營者。根據法庭文件，嫌犯據稱與「哈利斯科販毒集團」（Jalisco Cartel）有關。

聯邦緝毒局探員在羚羊谷上空監視非法大麻種植場。（聯邦緝毒局）

過去幾個月，洛縣警局查獲500多個此類非法種植大麻場棚，與去年同期150個相比大幅成長。聖伯納汀諾縣，警方查獲860個非法大麻種植場。當地居民公布無人機拍攝照片顯示，29棕櫚樹約一哩長的沙漠，竟是一個又一個大麻溫室。

與此同時，暴力案件也同時增加。洛杉磯時報在2020年和2021年，在莫哈韋沙漠發現至少五起殺人案，調查人員聲稱與非法種植大麻有關。

羚羊谷地區，過去兩年至少出現三起殺人事件與大麻農場有關。聖伯納汀諾縣警方也正調查去年夏天在29棕櫚樹大麻農場謀殺案。

最近一次行動中，洛縣警局查獲37萬3000株大麻盆栽和超過16噸，價值10億元的大麻。

這種極度耗水的種植，加劇人們對沙漠環境水資源短缺的擔憂。在南加州乾旱情況下，種植者從農業井和供水渠道內偷竊水資源，或打破開放式消防栓。3月下旬，當地消防栓中的大量物品遭竊，以致水壓驟降，影響消防行動。洛縣消防局因此拆除羚羊谷100個消防栓。

雖然一些資金緊張的城市，如沙漠溫泉市（Desert Hot Springs）已向合法種植者遞出橄欖枝，但聯邦土地和非縣屬地仍禁止工業大麻經營。黑市大麻恰好就在這些禁區。

聖伯納汀諾沙漠地區大麻種植空拍圖。（聖伯納汀諾縣警局）

聯邦緝毒局(DEA)洛杉磯探員William Bodner說，黑市大麻市場比64號提案通過前多得多，許多非法種植者來自墨西哥、中國、俄羅斯、亞美尼亞等犯罪組織。非法移民在大麻農場工作，以支付偷渡美墨邊境的費用。

不少人認為，64號提案，讓原先大麻重罪者改為輕罪，造就沙漠地區非法大麻盛行。聖伯納汀諾縣警局Marc Bracco說，目前加州法大多數大麻犯罪者都是輕罪。

聖伯納汀諾縣有10、215、15號和40號公路有利配送外，當地是全美最大、陽光最充足的縣，有利大麻種植。但當地居民指出，警方回應緊急報警時間平均為20分鐘。「每天都能聞到大麻味道，這是場惡夢，但卻看不到執法單位」。