棕櫚泉120℉破紀錄 南加13日起逐漸降溫

南加一些地區持續破紀錄高溫，野火風險大大增加。（河濱縣消防局）

南加連日高溫 ，民眾感覺似乎待在桑拿房內，南加地區出現華氏120度超高溫，打破歷史紀錄。氣象預報稱超高溫天氣至少持續至12日，13日起逐漸降溫，但未來一周在沙漠地區高溫可能會再創新高。

據國家氣象局11日發布的南加氣溫情況統計，當天氣溫最高達三位數的地區包括艾克頓（Acton）、蘭卡斯特、棕櫚谷、棕櫚泉、瑟莫爾（Thermal）等地。其中洛杉磯縣的蘭卡斯特、棕櫚谷分別創下113、111度的歷史新高。

棕櫚泉（Palm Springs）10日高溫至120度，突破2012年高溫119度紀錄。聖地牙哥縣南部的Borrego Springs經歷117度高溫，打破2012年116度紀錄。蘭卡斯特（Lancaster）地區保持60年的高溫紀錄被打破，10日當地高溫達113度，1961年高溫紀錄是112度。棕櫚谷（Palmdale）當天至112度，打破2003年後保持的109度高溫紀錄。

洛杉磯縣的蘭卡斯特、棕櫚谷11日分別創下113、111度的歷史新高溫。(國家氣象局推特)

氣象專家表示，12日（周一）在南加沙漠及山地一帶仍維持超高溫，至13日才能看到逐漸降溫。氣象局已經向部分地區發布超高溫警報，將至少持續至12日晚8時，包括羚羊谷（Antelope）、科齊拉（Coachella）、蘋果谷（Apple Valley）以及Lucerne Valley一帶。

國家氣象局稱，南加內陸地區至12日起仍持續高溫，至周末前高溫情況會有改善。河濱縣、聖伯納汀諾縣部分山地一帶會發生雷暴，有少量降雨。

由於高溫天氣及較強風力，南加大 部分山地及沙漠地帶有發生野火的高風險。隨著加州 部分地區發生大規模野火，官方表示，今年發生野火次數和規模會將大大高於2020年，記錄顯示2020年是加州歷史上發生大規模野火次數最多的一年。