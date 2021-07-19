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美起訴4名受雇中共國安部駭客 對12國進行網攻

比華利購物中心服飾店 遭6人結夥搶名牌包

本報記者╱洛杉磯報導
現場的監視攝影機拍到嫌犯逃離現場的身影。（ABC7截圖）
現場的監視攝影機拍到嫌犯逃離現場的身影。（ABC7截圖）

洛杉磯市八層樓高的比華利購物中心（Beverly Center）附近一家高檔服飾店，日前在光天化日下，遭四女兩男組成的年輕團伙搶劫；他們走進這家高檔服飾店後，就開始從展示架上拿走多個精品皮包，並對出面阻擋的店員施以暴力，之後搭乘灰色賓士車（Mercedes-Benz）逃離現場。

警方目前仍在追捕嫌犯，呼籲公眾協助指認，盡快逮捕嫌犯。

據ABC 7報道，7月7日周三下午1時45分左右，四名女性和兩名男性進入Melrose Place第8400街區附近一家高檔服飾店，地點靠近拉辛那加大道（La Cienega Boulevard）。

洛杉磯市警局發言人指出，這群團伙走進店後，便開始從展示架上拿走多個精品皮包。雖然員工曾試圖阻擋搶匪行為，但遭搶匪暴力推倒到一旁。最終搶匪搶走多個精品皮包逃離現場，被搶的商品價值數千美元。

搶匪之後搭乘灰色賓士車逃逸，且身影都被監視攝影機拍到。

警方表示，男性嫌犯年齡在18至25歲之間，女性嫌犯年齡在15至25歲之間。

警方鼓勵任何知悉該搶案的人，致電Wilshire分局的搶劫調查偵探John Maloney，電話：213-922-8216。民眾也可以通過止罪電話：800-222-8477，或是網路平台lacrimestoppers.org匿名舉報。

歹徒搭乘一輛灰色賓士車離去。（洛市警局）
歹徒搭乘一輛灰色賓士車離去。（洛市警局）

洛杉磯 攝影 Boulevard

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