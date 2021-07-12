Dr. Talk與名醫對話：如何度過後疫情時代

「樂活50加」7月14日邀請在橙縣執業27年，專精老人科的張耀文醫師(Alvin Chang)，通過Zoom為華裔年長者免費講解「如何度過後疫情時代的生理及心理挑戰」。（主辦單位提供）

長期關懷服務50歲以上在美華人的「樂活50加」，在安森藍十字健保公司和ADOC Medical Group的支持下，7月14日將邀請在橙縣 執業27年，專精老人科的張耀文醫師(Alvin Chang)，通過Zoom為華裔年長者免費講解「如何度過後疫情 時代的生理及心理挑戰」，並提醒大家如何與自己的醫生溝通病情、獲得正確有效的治療和用藥。

主辦單位指出，經歷一年多的艱苦抗疫，全美正逐漸解封，邁向所謂的「後疫情時代」。居家隔離、戴口罩、保持社交距離、不群聚，已經成為許多人深植腦海的生活守則。再加上變種病毒仍在全球蔓延，該如何面對並修復解封後的身體及心理衝擊？該如何讓醫生幫助我們走出疫情陰影、找回身心健康？

張耀文醫師畢業於洛杉磯加州大學 (UCLA)醫學院，中英文流利，長年關懷社區弱勢及年長病患，是橙縣知名的老人科醫師。張醫師對待病人極富愛心和耐心，新冠疫情期間仍為病患提供醫療諮詢及生活關懷。

活動註冊鏈接：bit.ly/dr_talk_h50plus

中文諮詢：714-321-8199 (Jane)/1-800-881-3466。