南加師大校友會園藝講座：培養果樹新苗不需種籽

南加州師大校友會11日舉辦線上「園藝講座」，師大理事曾繁文主講「高空壓條法種植果樹」。（視頻會議截圖）

南加州 師大校友會11日舉辦線上「園藝講座」，師大理事曾繁文主講「高空壓條法種植果樹」，家中有150多棵世界各地熱帶果樹的他，希望民眾學會後也都有吃不完的水果。

曾繁文透過視頻示範如何整齊地環切一棵果樹的表皮，然後如何在切口用薄膜包裹。他表示可以在切割完的地方，塗一些生根粉，然後用衛生紙包起來，避免粉掉落。然後他用水裡泡過一天的的海草（sphagnum moss），再加原本那棵樹下面的泥土，或者發種子的土「seed starting mix」，混好做成球體用薄膜包裹在切口。包緊後再用錫箔紙包裹，營造陰暗的環境，促進生根。

他建議每年春節左右做高壓法最適合，三個月後會有結果。5、6月也還可以做。若7、8月之後做，那之後因天涼後開始休眠，可能就要等四、五個月才能生根。他表示兩個月的時候可以打開錫箔紙看看有沒有長出根，如果發現土球乾掉，就需在上面扎一個洞用注水器注水進去，可以又保留兩個月。不過每個地方氣候溫度不同，可能會有差別，民眾一定要等全部都有根出來了再剪下。一棵果樹上每隔兩三個芽點都可以做一個這樣的土球，可以繁育很快。

等到根長好剪下來就到第二階段的種植。他建議用維他命B1一湯匙加一加侖的水，將生根球在這水中泡一小時以上。然後準備五加侖的花盆，裝三分之一原來那棵樹下面的土，水淋濕後撒一些乾樹葉，這樣做目的是可以透水。樹苗放進去後，加入花盆土（potting mix），至少要蓋掉球體兩寸。他表示洛杉磯 東邊的城市風大，挖深一點種植比較好，否則容易風吹倒。

接下來便需要剪枝修葉，葉子不要保留太多，一根側枝兩三葉就好，葉子太大的話剪一半，最後用三根枝條做一個支架固定住小樹苗即可。前三周最好都要放在樹蔭底下並保濕，曬少許太陽。