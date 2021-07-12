我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美58.8%成人 完全接種疫苗

加州山火今年恐更嚴重 消防隊長：採取解決政策勢在必行

阿市熱鬧路口深夜5槍響 西裔男死於血泊中

記者邵敏╱阿罕布拉市報導
槍案現場就在洗衣店側門口，廣場內有數家商家，其中有華人業主。（記者邵敏╱攝影）
槍案現場就在洗衣店側門口，廣場內有數家商家，其中有華人業主。（記者邵敏╱攝影）

南加華人密集居住城市阿罕布拉市（Alhambra）的熱鬧路口，7月10日(週六)晚發生一起槍擊命案，一名西裔男子受重傷倒在路邊的血泊之中，後來在醫院宣告不治，全案由警方追查中。

影音來源：記者邵敏

槍擊案發生的具體時間是在10日晚10時10分左右，案發現場位於北嘉惠爾街（N Garfield Ave）與北大西洋街（N Atlantic Blvd）交界處的一家洗衣店側門口，這個地點正好處於阿罕布拉、南巴沙迪那（South Pasadena）、聖瑪利諾(San Marino)三個城市的交界處。

案發後翌日，死者女友在案發現場放置鮮花和蠟燭悼念該男子。洗衣店門口的路邊有多處血跡，正是死者身亡的地方。據這位西裔女士介紹，她的男友叫Carlos，也是西裔，年齡在47-48歲之間，阿罕布拉市居民，家中尚有父母、女兒、以及孫兒。死者女友在案發現場流淚稱，男友生前並無仇家，不知道深夜槍案為何會發生，為何會突然中槍身亡。

槍擊事件發生在阿市熱鬧路段，處於阿罕布拉、南巴沙迪那、聖瑪利諾三個城市的交界處。...
槍擊事件發生在阿市熱鬧路段，處於阿罕布拉、南巴沙迪那、聖瑪利諾三個城市的交界處。（記者邵敏╱攝影）
案發現場多處血跡。（記者邵敏╱攝影）
案發現場多處血跡。（記者邵敏╱攝影）

一位家住案發現場附近的西裔男子在受訪時說，昨晚案發時，他在家中清楚地聽到五聲槍響，隨即跑到案發現場，當時他就看到一名男子躺在洗衣店門口的血泊之中。據這名目擊者稱，他曾多次看到這名被害男子出現在洗衣店所在的廣場，「有時候他會來這家洗衣店洗衣服，有時候我看到他就坐在台階上喝酒。 」

這位目擊者指出，他聽說被害男子在案發前曾與嫌犯在洗衣店內發生口角，當晚嫌犯離開後又再次返回現場，並槍殺了Carlos， 「我不確定槍案的真正原因，只是聽到有人這麼說。」這名目擊者還介紹洗衣店所在的這個廣場，不時有流浪漢、醉酒者、以及吸毒者出入，「現在到處都發生槍案，不是在這裡，就是在那裡，這起槍案也有可能是黑幫分子路過這裡所為。」

致命槍殺案發生的現場，位於阿市熱鬧路段，洗衣店所在的廣場有數家店，包括華資商店在內，對面不遠處就有一家Ralphs超市和一家銀行。據一家華人業主稱，廣場平時治安良好，人員往來頻繁，雖說常有遊民出現，但都比較友好，之前從沒有聽說發生任何犯罪事件。

正在洗衣店中洗衣服的一對華人夫婦，在聽到這起槍案後表示震驚，「我們住在別的城市，每周都會特意來這裡洗衣服，就是因為覺得這個城市治安很好，不會發生犯罪事件。現在竟然發生槍擊案，以後我們不敢來了。」這對華人夫婦匆匆做前述表示後便急忙離開，不願在現場停留。

阿市繁華路口深夜5聲槍響，西裔男子死於血泊中。（記者邵敏╱攝影）
阿市繁華路口深夜5聲槍響，西裔男子死於血泊中。（記者邵敏╱攝影）

案發現場除了這個熱鬧的廣場之外，附近還是居民區。一位亞裔長者正在自家院中做園藝，他表示昨晚案發時聽到外面嘈雜聲，他透過窗戶看到很多警察趕到現場，但不清楚發生什麼事。這位亞裔長者同時表示，案發現場附近居住的華人眾多，平日治安尚好，發生這樣的槍擊案件應該屬於偶然。

案發現場多處血跡。（記者邵敏／攝影）
案發現場多處血跡。（記者邵敏／攝影）
致命槍擊事件發生在阿市熱鬧路段，這個地點正好處於阿罕布拉、南巴沙迪那、聖瑪利諾三...
致命槍擊事件發生在阿市熱鬧路段，這個地點正好處於阿罕布拉、南巴沙迪那、聖瑪利諾三個城市的交界處。（記者邵敏╱攝影）

華人 槍擊 阿罕布拉

上一則

南加師大校友會園藝講座：培養果樹新苗不需種籽

下一則

疫情好轉 更多人想在家上班 節省交通兼顧家庭

延伸閱讀

洛縣華人區熱鬧路口5聲槍響一死 有說口角引發槍擊

洛縣華人區熱鬧路口5聲槍響一死 有說口角引發槍擊
南加華人密集城市傳出男子被槍殺

南加華人密集城市傳出男子被槍殺
國慶周末血腥 全美逾400起槍擊案 至少150人死亡

國慶周末血腥 全美逾400起槍擊案 至少150人死亡
金山華埠驚傳跳樓案 男涉砍女後跳樓

金山華埠驚傳跳樓案 男涉砍女後跳樓
羅斯密龍門商場女裸屍非亞裔 無刀槍傷

羅斯密龍門商場女裸屍非亞裔 無刀槍傷
洛縣華人商場裸女確定是白人並非亞裔 死因仍不明

洛縣華人商場裸女確定是白人並非亞裔 死因仍不明

熱門新聞

一名年輕華人女性日前闖入亞凱迪亞一處代售屋，免費居住數日。（讀者提供）

好囂張…華女闖亞市空豪宅免費住 被發現還討行李

2021-07-08 02:20
劉洪新（右）在洛杉磯雙塔監獄服刑期間完成高中課程，並獲得美國高中畢業證書，畢業典禮上與母親劉鳳雲合影。（劉鳳雲提供）

劉洪新殺孕妻將於8月獲釋 母親劉鳳雲堅強走出人生幽谷

2021-07-07 02:20
謝理謙以破紀錄價格買下拉斯維加斯一處私人豪宅。（圖片取自Zillow）

謝理謙先後在南加橙縣和賭城買豪宅 都打破房價紀錄

2021-07-05 18:43
最早在印度現蹤的新冠肺炎Delta病毒，已成為加州主要病毒株。（美國過敏和傳染病研究所所洛磯山實驗室）

Delta傳播迅速成加州主要病毒 6月病例爆增7倍

2021-07-05 02:20
來自加州各地和全美多州近100名華人9日前往曼哈坦灘南灣按摩學校（South Bay Massage College）遊行示威，抗議該校「證」不兌現，要求：還我血汗錢。（民眾提供）

按摩學校糾紛案 近百華人示威抗議：還我血汗錢

2021-07-10 02:20
賭城全面重啟經濟，同時也出現疫情升溫警訊。（KVVU-TV）

遊客擠爆賭城拉斯維加斯 疫情也升溫

2021-07-06 02:20

超人氣

更多 >
傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了

傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了
維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力

維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力
歐洲杯／義大利奪冠 PK賽3:2擊敗英格蘭

歐洲杯／義大利奪冠 PK賽3:2擊敗英格蘭
海地總統遇刺 2美籍刺客背景曝光 1人曾任西恩潘保鑣

海地總統遇刺 2美籍刺客背景曝光 1人曾任西恩潘保鑣
劉德華主演的「失孤」原型人物 郭剛堂找到兒子了

劉德華主演的「失孤」原型人物 郭剛堂找到兒子了