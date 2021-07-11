冒充媒體人1.6衝撞國會 爾灣男被捕

45歲的爾灣男子Matthew Thomas Purse，今年1月6日冒充媒體衝擊國會山9日被捕、（法庭照片）

聯邦法庭文件顯示，一名據稱戴著黑色頭盔、穿著「新聞」背心冒充媒體人員，參加1月6日衝擊國會山的爾灣 男子９日被捕。據聯邦司法部稱，對1月6日違法行為的調查正在進行中，在過去五個月中已有532人被捕。

城市新聞社稱，45歲的Matthew Thomas Purse9日（周五）在爾灣被捕，根據聯邦法庭公佈的刑事訴訟文件，Matthew Thomas Purse被指控進入以及在哥倫比亞特區的聯邦受限制建築物或場地，停留、擾亂和破壞建築物秩序。

Purse首次出庭的時間預計在下周，接受洛杉磯聯邦法院或聖塔安納聯邦法院的審訊。

根據附隨起訴書提交的一份證詞，Purse是被秘密證人在社群媒體 的視頻中識別發現，該視頻鏡頭顯示今年1月6日，一群人闖入國會大廈並在建築物中四處遊蕩。

視頻片段顯示Purse在1月6日下午3時左右進入國會大廈，他當時拿著一根長長的黑色桿子，上面似乎附有錄音設備。進入大樓後，Purse據稱前往圓形大廳。起訴宣誓書所附照片顯示，Purse的著裝上有白色的「新聞」標籤，在人群中很顯眼。但沒有證據表明，Purse是媒體工作人員，或持有任何與美國 國會大廈相關的憑證。