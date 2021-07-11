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司機肇逃再撞車起火燃燒 40歲女乘客枉死

本報記者╱洛杉磯報導
長堤市警局官員指出，初步調查超速行駛可能是造成事故的原因。（長堤警局推特下載）
長堤市警局官員指出，初步調查超速行駛可能是造成事故的原因。（長堤警局推特下載）

洛杉磯長堤市（Long Beach）一名男子日前不但在境內無照駕駛，開車沒有買汽車險，並且在開車發生碰撞後，並未下車查看，反而加速逃離現場，結果又撞上包括汽車在內的幾個靜止物體，最後並撞上樹導致汽車起火燃燒，車內的40歲女乘客因此賠上性命。

長堤市警局官員指出，7月3日（周六）上午10時45分左右，一名51歲的洛杉磯男子在境內駕駛著1994年別克 Le Saber 汽車，他的汽車之後發生碰撞，但肇事人並未下車查看反而飛馳而去。

他的汽車在幾個街區外的第10街和長堤大道交口附近，撞上了一輛停在路邊的2008年本田Accord、一個路牌、一個商業煤氣管道，和一棵樹，結果車子當場起火燃燒。女子當場死亡，男子則因傷重被救護車送往醫院救治，目前情況危急。

長堤警局發言人梅加 (Richard Mejia) 表示，現場調查的警員認為，超速行駛可能是造成事故的原因。目前警方不確定駕駛人肇事，是否是受到藥物或酒精影響。案發後當局封鎖長堤大道和婁卡斯特街（Locust Avenue）之間的第10街，也就是靠近發生車禍的超市停車場附近一帶。

梅加說，在撞車附近發現了氣體洩漏，促使當局疏散了撞車現場附近的一棟公寓樓。

由於洛縣法醫室尚未通知死者家屬，目前不便透露死者姓名。警方呼籲，任何知道撞車相關信息的人，可致電長堤警局警探，電話：562-570-7355。舉報人也可以撥打滅罪熱線 800-222-8477。

長堤 汽車 洛杉磯

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