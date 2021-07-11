我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例

與上海復興簽約了？台積電：正在與德國BNT原廠簽約

南加諾氏樂園外槍響數人傷 遊客帶孩子慌亂逃

記者丁曙／綜合報導
諾氏樂園外發生槍擊事件，家長們拖著孩童慌亂向前跑。（電視畫面截圖）
諾氏樂園外發生槍擊事件，家長們拖著孩童慌亂向前跑。（電視畫面截圖）

位於南加州橙縣的著名遊樂園場所諾氏樂園（Knot's Berry Farm），9日（周五）晚間在樂園場外發生了一起駕車槍擊案，造成數人受傷。航拍和視頻顯示，現場有警車和救護車，警方封鎖了交通；樂園內秩序大亂，遊客帶著孩子慌亂向前跑不知所措。

橙縣消防局發言人多蘭 (Sean Doran) 表示，當晚大約8時30分左右，該局接到在海灘大道（Beach Boulevard）和拉帕瑪大街（La Palma Ave）要求醫療救助的電話。一名槍擊受害者被送往醫院，另外三人也接受護理人員的治療並被送往醫院。暫時無法立即提供有關傷者狀況或槍手身分的信息。

現場的航拍視頻顯示，多輛救護車停在諾氏樂園大門外，附近還坐著幾個人，一些警車阻擋了公園入口周圍的交通。

南加州著名的諾氏樂園（Knott's Berry Farm）。（樂園官網）
南加州著名的諾氏樂園（Knott's Berry Farm）。（樂園官網）

社交媒體發布的畫面顯示，槍聲響起時，樂園內的人們紛紛跑向出口，有人甚至跳柵欄逃跑。當時人在公園裡的遊客邁爾斯 (Carol Myers) 將現場描述為「混亂」，她後來告訴媒體，「沒有人知道他們應該跑向樂園的前面，還是應該跑向樂園的後面。」

一位名叫傑登（Jayden）的少年告訴 KTLA，他的朋友被一名男子開槍擊中，槍手在人們走出公園時向他們開槍。「我只是向前跑，因為不想中槍」。傑登後來見到了受傷的朋友並試圖安慰他。

諾氏樂園外發生槍擊事件，一名受害者被緊急送往醫院。（電視畫面截圖）
諾氏樂園外發生槍擊事件，一名受害者被緊急送往醫院。（電視畫面截圖）

諾氏樂園在一份聲明中說，工作人員在大門外幫助了一名受害者。

加州公路巡警局發言人德爾加多（Mayra Delgado）稱，槍擊事件發生後，Crescent大道和 91 號高速公路之間的海灘大道已經關閉。

諾氏樂園外槍聲響起，家長和孩童蹲下來自我掩藏。（電視畫面截圖）
諾氏樂園外槍聲響起，家長和孩童蹲下來自我掩藏。（電視畫面截圖）

樂園 槍擊 諾氏

上一則

南巴市療養院防疫不當 致50人感染1死亡 法官裁定仲裁

下一則

特斯拉大動作 開經銷店設充電樁 深耕華人市場

延伸閱讀

世界晚報／南加著名遊樂園門前 槍手隨機開槍傷數人

世界晚報／南加著名遊樂園門前 槍手隨機開槍傷數人
南加州諾氏遊樂園外傳槍聲 數人受傷

南加州諾氏遊樂園外傳槍聲 數人受傷
布碌崙班森賀搶劫案頻發 亞裔男凌晨遭暴力打劫

布碌崙班森賀搶劫案頻發 亞裔男凌晨遭暴力打劫
驚…灰熊襲擊帳篷將人拖出咬死 當局追捕三天開槍擊斃

驚…灰熊襲擊帳篷將人拖出咬死 當局追捕三天開槍擊斃
愛莎肇強風豪雨 樹倒壓地鐵…交通大亂 通勤客抓狂

愛莎肇強風豪雨 樹倒壓地鐵…交通大亂 通勤客抓狂
調查警開槍致死 加州有準則：將查潛在刑事責任等

調查警開槍致死 加州有準則：將查潛在刑事責任等

熱門新聞

一名年輕華人女性日前闖入亞凱迪亞一處代售屋，免費居住數日。（讀者提供）

好囂張…華女闖亞市空豪宅免費住 被發現還討行李

2021-07-08 02:20
劉洪新（右）在洛杉磯雙塔監獄服刑期間完成高中課程，並獲得美國高中畢業證書，畢業典禮上與母親劉鳳雲合影。（劉鳳雲提供）

劉洪新殺孕妻將於8月獲釋 母親劉鳳雲堅強走出人生幽谷

2021-07-07 02:20
謝理謙以破紀錄價格買下拉斯維加斯一處私人豪宅。（圖片取自Zillow）

謝理謙先後在南加橙縣和賭城買豪宅 都打破房價紀錄

2021-07-05 18:43
爾灣一所華人住宅遭竊盜闖入，圖為案發住宅。（記者啟鉻／攝影）

爾灣華女沐浴 遭2非裔入室洗劫

2021-07-03 02:20
最早在印度現蹤的新冠肺炎Delta病毒，已成為加州主要病毒株。（美國過敏和傳染病研究所所洛磯山實驗室）

Delta傳播迅速成加州主要病毒 6月病例爆增7倍

2021-07-05 02:20
來自加州各地和全美多州近100名華人9日前往曼哈坦灘南灣按摩學校（South Bay Massage College）遊行示威，抗議該校「證」不兌現，要求：還我血汗錢。（民眾提供）

按摩學校糾紛案 近百華人示威抗議：還我血汗錢

2021-07-10 02:20

超人氣

更多 >
川普15歲小兒子又長高了？目測超過200公分

川普15歲小兒子又長高了？目測超過200公分
重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明

重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明
海地總統遇刺案疑點重重 刺殺變拘提 隨扈竟不在場

海地總統遇刺案疑點重重 刺殺變拘提 隨扈竟不在場
Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例

Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例
日研究：接種疫苗者 約3.5%九天內出現「莫德納手臂」

日研究：接種疫苗者 約3.5%九天內出現「莫德納手臂」