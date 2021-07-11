南巴市療養院防疫不當 致50人感染1死亡 法官裁定仲裁

SPCC療養院被員工指防疫不力。（谷歌街景照）

一名因新冠住院的前南巴沙迪那療養院 員工，指控前僱主在疫情 期間將利潤 置於安全之上，法官9日裁定該案將進行仲裁。

洛杉磯高等法院法官在聽取了包括原告Reyna Hales在內的兩名證人的證詞，然後批准了 South Pasadena Care Center LLC療養院（簡稱SPCC）的動議，要求進行仲裁而非聽審。

療養院的律師稱，Hales在2019年5月受僱時，簽署了一份協議來仲裁所有糾紛，但Hales告訴法官，她不記得看過或簽署過這樣的文件。講西語的Hales通過翻譯的協助作證，當時她出示了一份仲裁協議副本，她聲稱是由律師John Barber在上面簽名，「我知道自己的筆跡」。

Hales於去年底提起訴訟。她的訴訟理由包括不當解僱、報復和未能為所有工作時間提供休息和用餐時間以及工資等。她在訴訟中稱，由於該療養院未能採取必要措施，結果導致疫情嚴重傳染。

根據她的法庭文件，Hales於2019年7月還被評為「本月最佳員工」。2020年3月，聯邦政府宣布進入緊急狀態，加州也同樣宣布。聯邦、州、縣和地方當局都發布抗疫命令、指南和其他法律要求，包括保持社交距離和佩戴個人防護設備。「不幸的是，SPCC 選擇違反和無視這些，以犧牲員工的健康和福祉為代價最大化自身利潤的要求」，該訴訟稱。

訴訟稱，SPCC未能為Hales等經常與患者密切接觸的一線員工提供必要的PPE，包括N95口罩和消毒劑，「相反，SPCC管理層自己保留了最好的個人防護設備」，訴訟稱，儘管管理層很少與患者直接接觸，但還是為自己做好了防護。「有趣的是，雖然管理層未能為員工提供防護服，但一些管理層成員確實使用這些防護服製作TikTok視頻以供個人娛樂」。

訴訟稱，SPCC還未能隔離感染的患者，將他們與沒有感染的患者放在同一個房間，並允許他們離開自己的房間並前往其他地方。此外還「允許或要求感染新冠的員工繼續工作，使其他人受到感染」。

Hales說，她多次抗議並抱怨所謂的管理層對冠狀病毒安全的態度，但沒有採取任何行動。約有50名SPCC員工和患者感染了，並導致至少一人死亡。隨著病毒「像野火一樣」在SPCC傳播，管理層試圖以犧牲患者和員工的健康和福祉為代價保護其利潤，方法是「掩蓋、隱藏和撒謊設施內的人患有新冠」。