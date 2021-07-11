「黑貓中隊」前隊長王太佑辭世 享壽95歲 最好年華貢獻國家

黑貓中隊碩果僅存的中隊長王太佑與妻子王許侔憲鶼鰈情深。（本報檔案照）

「黑貓中隊」是冷戰時期中華民國空軍秘密偵察部隊第35中隊的別稱。旅居洛杉磯 的前黑貓中隊長王太佑臥病在床多年，8日（周四）午後5時01分於洛杉磯辭世，享耆壽95歲。「在空軍時，對得起國家；在華航時，對得起公司；此生無憾矣！」，王太佑將一生最好的歲月貢獻給國家，忠誠愛國令後輩萬分敬佩，他們對於王太佑的辭世感到惋惜與悲痛。

黑貓中隊是冷戰時期由中華民國政府和美國 中央情報局合作，由中華民國空軍飛行員駕駛美國U-2高空偵察機，深入大陸執行高危險性夜間偵測暨蒐集資料任務。由於任務屬高度機密，多位英勇捐驅的飛行員只能默默犧牲。

年輕時的王太佑（右）英姿颯爽，在黑貓中隊功勛卓著。左為中華民國總統蔣中正。（本報檔案照）

九旬高齡 仍然放不下國家

空軍軍史專家王立楨表示，王太佑是第一批被選到美國接受U-2訓練的六位飛行員之一。「黑貓中隊」執行的任務相當艱鉅，由美國人指派到哪裡拍照、拍哪些照片，任務幾乎是美國人不願意做的。王立楨最後一次親訪王太佑是在2016年，他說當時王太佑曾向他提起對中華民國前途的擔憂，也鼓勵他繼續用筆記錄空軍故事。即便已是90歲的人，心中仍放不下國家，王立楨除了難過還有萬般不捨。

中華民國空軍子弟學校旅美加校友聯誼會會長楊賢怡與王太佑聯繫頻繁。楊賢怡說，王太佑幾年前開始臥病在床，疫情 之前常撥空探望，疫情期間不得已中斷，沒想到現在天人永隔。楊賢怡難過不已，他形容王太佑是一個非常忠誠、熱忱的愛國者。

王太佑是第一批被選到美國接受U-2訓練的六位飛行員之一。（本報檔案照）

每出任務 秉持信念平安飛回

U-2高空偵察機忽略了很多安全性能。誇張的巨大機翼和不對稱的前後輪，增添飛行難度。飛行員幾乎每一次飛行，都得經歷「有去無回」的心理考驗。然而，王太佑生前曾告訴楊賢怡，出任務飛行時間通常長達七至十小時，每一次出任務心中只有一個信念：安全飛回台灣。秉持信念，王太佑九次任務平安歸來。這個故事讓楊賢怡永生難忘，對於長輩為國家的付出感到相當敬佩。

王太佑在36歲時作為倖存的三名首批黑貓飛行員之一，奉命解除戰備，在時任國防部副部長蔣經國指派下轉業民航。但隨後空軍長官徵召，重回空軍服役於第6戰術偵察大隊。五年後重回黑貓中隊，43歲時再度轉業民航進入華航服務，一生獻給了中華民國的藍天。楊賢怡表示，南加州華航聯誼會成員們聞訊，也希望找時間向家屬表示問候。

40多年獻給中華民國天空的王太佑，累積飛行時數幾達3萬小時。於空軍時飛過當時最高（U-2）、最快（RF-104）和最低（RF-101)的偵察機種；於民航時以747檢定機長退休，之後移居美國過著平凡的生活。不過隨著年紀增長，王太佑無法行走自如，須靠導尿管排尿，一隻耳朵完全失聰，另一隻耳朵聽力不佳，因此變得沉默寡言。王太佑在妻子王許侔憲相伴下，度過人生最後一段光陰。