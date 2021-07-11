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詩人北塔線上講座 談域外詩寫作

記者張宏／洛杉磯報導
詩人、學者、評論家、翻譯家北塔(左上角第一人)受美國洛杉磯華文作家協會文學專刊「洛城詩刊」邀請，8日在zoom上舉辦講座。（主辦方提供）
詩人、學者、評論家、翻譯家北塔(左上角第一人)受美國洛杉磯華文作家協會文學專刊「洛城詩刊」邀請，8日在zoom上舉辦講座。（主辦方提供）

詩人、學者、評論家、翻譯家北塔受美國洛杉磯華文作家協會「洛城詩刊」邀請，8日在zoom上為來自中國、美國、加拿大、歐洲以及亞洲其他國家的觀眾，舉辦了「當代域外詩寫作雜談」講座。

北塔在講座中提出「域外詩寫作正迎來中國詩歌史上域外寫作的第三次高潮」的斷言，並為此做出了自己的詮釋。他認為「當一種固定區域內的文明經歷發育、成熟、爛熟之後，就會萎謝、沒落，僅靠自身的力量，幾乎沒有自我反轉、鼎革、昇華的可能，尤其是受累於機制化的文明，其所在的區域將成為思想甚至思想者的監獄。這個時候必須有域外的力量加入，才能使固化的文明突破和新生。這域外的力量便是解放者，矯正和解救本土文明。」

詩人北塔
詩人北塔

北塔受邀去過20多個國家參加各類文學、學術活動，也曾率中國詩歌代表團前往多個國家參加「世界詩人大會」。他的作品曾獲多次詩歌和文學評論獎，作品包括詩集、學術專著，以及譯著等約30種，作品曾被譯成十多種文字。

講座由洛城詩刊編輯部主辦，詩刊主編李姍、副主編黃宗之、詩人藍鳥、編輯申美英、編輯施志清全體出席講座。李姍表示，深感文學是一條鏈，鏈接起世界各地的人，浸淫在文學的氛圍裡，吸收、成長和釋放。

中國 美國 監獄

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