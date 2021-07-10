勞工部長訪爾灣 推兆元基建計畫

勞工部長華爾希訪問南加州。（CBS）

勞工部 長華爾希（Marty Walsh）到訪南加，意在加強推銷拜登總統倡議的兆元勞工與基礎建設計畫。其他內閣成員也紛紛走訪全美各地，希望能落實此一修橋鋪路，改善網路、電力、供水與電動車網絡的計畫。

華爾希9日先到爾灣加大 （UC Irvine），訪問電動車充電站與啟蒙計劃（Head Start）下的幼兒照護中心，兩名議員也陪同。然後與Service Employees International Union與National Domestic Workers Alliance的代表對談，討論如何改善居家照護。之後返回爾灣加大，與Black Chamber of Orange County、Hispanic Chamber of Orange County與Asian Business Association討論如何強化退伍軍人的就業 環境。

華爾希8日已經見過聯邦眾議員高野（Mark Takano），並拜訪Southwest Regional Council of Carpenters。協會執行財務長Dan Langford表示，他們就是投資在學徒制與就業發展的最佳典範，而當天華爾希也在協會成員的伴隨下參觀了訓練過程，以及他們如何落實Davis-Bacon Act，以提高待遇，並提高婦女、各族裔、年輕人的就業率。