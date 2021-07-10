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台增本土確診31例、6死 陳時中：未知感染源漸少

打疫苗補強針？CDC、FDA：完成接種者不需要

無症狀仍會傳染 專家：戴口罩是保護他人

記者謝雨珊／洛杉磯報導
美國科學家聯合會華裔資深研究員丁亮（Eric Feigl Ding）。（截圖丁亮推特）
美國科學家聯合會華裔資深研究員丁亮（Eric Feigl Ding）。（截圖丁亮推特）

Delta變種病毒傳播力強，已有逾半新增確診者中招，傳播範圍超過聯邦政府預期。然而，全美各地經濟已重新開放，聯邦疾病控制及預防中心（CDC）公布，完成疫苗接種者可不戴口罩，但這項建議明顯與世界衛生組織的建議不符。而各州也紛紛出台地方準則，各唱各的調令民眾相當困惑。

少數族裔媒體（Ethnic Media Services）9日邀請三位醫學專家分享專業知識及建議，三位專家均認同一件事實：Delta變種病毒是目前最具攻擊性的病毒株，比任何其他變種病毒株的傳染力都強，也更容易讓人生重病。他們不認同CDC允許民眾不戴口罩的建議，因為戴口罩是目前非常有效的預防染疫的工具。

CDC本周公布的數據顯示，在6月20日至7月3日期間，新增確診者中逾半因Delta變種病毒所致。拜登政府公衛官員指出，實際占比恐更高，因為各州與私立實驗室得耗費數周才能向CDC報告結果。洛杉磯縣6月最後一周，確診人數有一半以上都感染Delta變種病毒。

美國科學家聯合會華裔資深研究員、公共衛生科學家丁亮（Eric Feigl Ding）表示，Delta變種病毒比原先的新冠病毒的傳播力強兩倍、使人病重程度的能力多四倍。只打一劑疫苗的保護有效力僅約13%至18%，完全不足以對抗Delta病毒株，應當完成疫苗接種才有足夠保護力。他提到，事實是很多完全接種疫苗的民眾，因為疫苗可降低病況，很多可能是無症狀染疫者，但他們仍可傳染病毒給他人。因此戴口罩不僅是保護自己，更多是保護他人，防止他人被傳染。建議大家不管是有沒有接種疫苗，最好都戴上口罩，這對於降低區域性的社區傳染率很有幫助。

德州農工大學（Texas A&M University）全球健康研究部門病毒學家...
德州農工大學（Texas A&M University）全球健康研究部門病毒學家Ben Neuman。（線上講座截圖）

德州農工大學（Texas A&M University）的全球健康研究部門病毒學家Ben Neuman認為，口罩是目前最實用且最有效的防疫工具。他提到，變種病毒的變化與達爾文自然淘汰理論相關，病毒株只有變得更強，才能殺滅其他病毒株。目前Delta變種病毒最具攻擊力，未來還可能有更強的變種毒株。病毒越突變越強，將使更多人生病而亡。

中南部家庭健康中心（South Central Family Health Center ）醫療官員Jose Perez建議，年輕人可互相提醒變種病毒的可怕，善用「同儕壓力」鼓勵親友保持戴口罩的好習慣，對整個社會很有幫助。

中南部家庭健康中心（South Central Family Health Ce...
中南部家庭健康中心（South Central Family Health Center ）醫療官員Jose Perez。（線上講座截圖）

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