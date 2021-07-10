長榮推旅客健康聲明 網上填表

長榮航空推出「旅客健康聲明」電子化系統，並與AOKpass平台及醫療夥伴MedAire合作，於往返台北-洛杉磯、台北-舊金山航線，試行電子健康護照驗證。（長榮航空提供）

長榮 航空官網及App推出「旅客健康聲明」電子化系統，7月9日與AOKpass平台及醫療夥伴MedAire合作，於往返台北-洛杉磯、台北-舊金山航線，試行電子健康護照驗證；此兩項措施都是為了簡化旅客在機場 的各項防疫檢驗，以及減少不必要的接觸。

長榮航空新上線的「旅客健康聲明」電子化系統，旅客只要在飛機起飛前48小時至一小時，於長榮航空官網或手機App「預辦登機/報到」輕鬆完成輸入，即可免除在機場報到櫃台填寫紙本的不便，並減少不必要的接觸，省時、便利又環保。

AOKpass為國際醫療組織SOS，和旗下的醫療夥伴MedAire、國際商會(ICC)及通用驗證公司(SGS)共同成立的電子健康護照平台，在COVID-19疫情爆發後積極開發PCR核酸檢測 報告、疫苗注射的數位驗證。長榮航空透過與舊金山、洛杉磯、桃園三地機場公司合作，將於往返台北-洛杉磯、台北-舊金山航線使用AOKpass電子健康護照平台，進行核酸檢測PCR驗證。

長榮航空表示，旅客搭機前可透過App Store，或Google Play下載AOKpass應用程式於個人手持行動裝置，完成註冊程序，並依據長榮航空官網新型冠狀病毒肺炎專區，或是App內提供的訊息，進行PCR檢測預約，前往醫療院所完成檢測後，將取得的數位驗證碼(QR code)存置於手機，在機場報到時僅需提供存放手機內的驗證碼，供機場地勤人員掃描，即可迅速判讀醫療報告的真偽。但為配合台美兩地現行的規定，旅客仍須攜帶由醫療院所開立的PCR核酸檢測紙本報告備查。