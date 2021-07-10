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打疫苗補強針？CDC、FDA：完成接種者不需要

不懼示威 周昭龍橙縣抗疫有成

【爾灣市訊】
橙縣公共衛生長周昭龍（左一）利用周末到爾灣市鑽石廣場的疫苗接種站，與亞美老人服務中心執行長王頌茹（中）及共同會長程東海一起加入志工行列。（本報記者／攝影）
橙縣公共衛生長周昭龍（左一）利用周末到爾灣市鑽石廣場的疫苗接種站，與亞美老人服務中心執行長王頌茹（中）及共同會長程東海一起加入志工行列。（本報記者／攝影）

自2020年初新冠疫情在美國爆發以來，全美各地主管公共衛生的官員在疫情與政治雙重壓力下，出現前所未有的離職潮，前任橙縣公共衛生長Nicole Quick去年6月提出民眾出入公共場所，必須戴口罩的規定，收到死亡威脅，因而決定辭職。由橙縣衛生局(Health Care Agency)局長(Agency Director)周昭龍(Clayton Chau)醫師臨危受命，兼任橙縣公共衛生長(Chief Health Officer)。

過去一年多，周昭龍每周工作超過80小時，與加州政府協調橙縣防疫工作，並與各地市政府及社區組織合作，推動新冠病毒檢測及疫苗注射，有時還會出現在橙縣各地的疫苗注射站上，支援疫苗站醫護人員及志工。

在全力投入對抗新冠病毒之餘，周昭龍也面臨不滿政府者的抗議。5月下旬，超過50名反對疫苗護照的群眾，連續兩天到周昭龍家門前高調示威，並以各種詆毀言詞，指責他準備推行疫苗護照，強制居民注射疫苗。

四位橙縣縣政委員立即公開聲援周昭龍，並提議要為他提供24小時的隨身保鏢。周昭龍說，其實他並不在乎有人到他家示威抗議，騷擾鄰居，他比較擔心的是與他同住的母親，她高齡85歲，疫情之前經常出門參加各種活動，現在因為缺乏社交，顯得比以往衰老。沒想到，他的母親告訴他：「別擔心，我曾面對越共槍枝頂在頭上，舉牌謾罵的示威陣容嚇不倒我。」

出生在越南的周昭龍，父親是泰裔，母親是華裔，1975年西貢淪陷後，周昭龍的父母未能及時逃難，一家人曾五度企圖離開越南都沒有成功，第五次偷度被越共逮捕，第六次出走在馬來西亞的難民營等待一年餘，才在姨媽協助下，獲得來美機會。這段充滿血淚的經歷，是周昭龍日後決定修習醫學及心理治療的動力。

獲有醫學及哲學博士的周昭龍，曾擔任洛杉磯縣及橙縣行為治療部門主管，他去年5月才先後接任橙縣衛生照顧局長及橙縣公共衛生長，主導橙縣防疫政策。

周昭龍接受本報專訪時指出，雖然面對抗議群眾的威脅，但他知道那些抗議者並不代表橙縣大多數居民。從橙縣感染新冠病毒的統計數字中可看出，多數居民都遵守外出戴口罩、保持社交距離、勤洗手的防疫規則，使得一年多來橙縣疫情得以控制。

公共衛生官員去年非常擔心到了秋季流感季時，會出現新冠加流感的雙重疫情，結果由於大多數人遵守公共衛生的防疫規定，橙縣因流感而住院的案例不到12人。

周昭龍表示，目前Delta變種病毒感染者絕大多數都未接種疾苗。完成接種兩劑疫苗後仍感染新冠病毐的比例不到0.03%，由此可看出疫苗效力比預期中更高。他預期，新冠疫苗加強針將會像注射流感疫苗一樣，由家庭醫師或藥房提供，可能每隔一到兩年才需要再接種。

美國的新冠疫苗供過於求，即將過期的疫苗甚至被迫拋棄，周昭龍說，當他看到印度、中南美洲、台灣等地疫苗不足的情況，感到非常痛心。他與美國許多公共衛生官員已聯名致信聯邦及各州政府，要求釋出多餘的疫苗，送給有需要的國家使用。

橙縣衛生局長周昭龍(Clayton Chau)醫師臨危受命，2020年兼任橙縣公...
橙縣衛生局長周昭龍(Clayton Chau)醫師臨危受命，2020年兼任橙縣公共衛生長，領導全縣防疫作戰。(caloptima.org)

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