AAPI計畫 供亞太裔青年帶薪實習

AAPI職業途徑計畫，為洛縣14歲至24歲的亞太裔年輕人提供帶薪實習和工作培訓機會。（主辦方提供）

非營利組織信仰與社區賦權組織(Faith and Community Empowerment，簡稱FACE) 8日舉辦AAPI職業途徑計畫記者會，為洛縣 14歲至24歲的亞太裔年輕人提供帶薪實習和工作培訓機會。

該計畫通過建立與洛杉磯 縣勞動力發展、老齡化和社區服務的合作夥伴關係，為青年提供公共和私營部門的帶薪實習機會。除了工作培訓，AAPI實習生將能夠獲得領導技能，並得到從企業CEO到政府官員的指導。參與該計畫的實習生時薪15元，共計120小時的帶薪培訓和工作經驗。FACE會為實習生提供企業、非營利組織和洛杉磯縣政府等700多個實習地點，包括洛縣的公園與娛樂部門、洛縣政府主管部門、地區檢察官辦公室等。工作內容包括行政、文員、IT、酒店等。實習生為洛杉磯縣14歲到24歲居民，可以在美國 合法工作。若是年滿18歲男性需要註冊兵役。

洛縣縣政委員縣政委員會主席蘇麗絲(Hilda L. Solis)、洛杉磯縣縣政委員巴格(Kathryn Barger)支持為實習生提供實習機會。洛杉磯縣勞動力發展、老齡化和社區服務部(WDACS)、等其他縣部門也參與到該計畫。

AAPI [email protected] 計畫作為AAPI職業途徑計畫的一部分，希望接觸更多亞太裔青年。亞太裔占洛縣人口15%，但參與 [email protected]項目的亞太裔學生只有3%，因此該組織和WDACS合作希望縮小差距。

FACE 總裁兼總裁首席執行官Hyepin Im表示，儘管亞太裔平均教育程度高，但是被提升為管理人員的比率最低。 AAPI [email protected]與洛杉磯縣WDACS合作，倡議為許多亞太裔青年提供實現的途徑，幫助他們發揮潛力，解決亞太裔青年項目參與率低的狀況。

[email protected]項目參與者Halena Ho 分享經驗，她學會成長過程中的必要技能，這對每個想要找工作或參加該計畫的青少年來說都非常重要的。

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