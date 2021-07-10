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河濱縣查獲10萬株非法大麻及、槍械

【河濱訊】
河濱縣警方突襲非法大麻農場。（警方提供）
河濱縣警方突襲非法大麻農場。（警方提供）

加州內陸河濱縣警方8日會同多家執法單位，對縣屬地安扎（Anza）多個非法大麻農場突擊行動，查獲逾十萬株大麻，近一萬磅加工大麻，五名嫌犯被捕均控多項罪名。

據河濱縣警局9日發布消息，多個執法單位8日上午7時開始，對安扎地區約51個非法大麻農場突擊。參與行動的包括河濱縣警局、加州國民兵、加州公路巡警局、加州漁獵局、河濱縣地檢署，以及多個市警局。遭搜查的非法大麻農場包括大麻屋及室外農場，分布在部分居民區及偏遠社區。

警方共繳獲非法大麻10萬343株，還有9806磅加工大麻，總計約50噸；查獲部分槍枝，包括手槍、攻擊步槍及霰彈槍，以及收繳現鈔近五萬元；拘捕嫌犯五人，其中一人越南裔來自明尼蘇達州，其他嫌犯均來自河濱縣；五名嫌犯被控非法運營大麻農場、交易毒品、使用非法槍支等多項罪名。

河濱縣警局近年多次在縣屬地安扎地區及該縣西南部打擊非法大麻種植、非法使用水源及各項與非法大麻有關犯罪，縣屬地Aguanga地區曾在2020年下半年發生七名亞裔在非法大麻農場遭槍殺，嫌犯至今仍逍遙法外。這起兇殺案後，河濱縣警局在打擊非法大麻農場時，集合更多執法機關共同行動。

縣警局局長彼安柯表示，持續嚴厲打擊非法大麻種植，旨在保證社區居民生活質量和安全。非法大麻農場危及當地水源，使用殺蟲劑對社區居民造成危害。居民一旦發現可疑情況應立即舉報，可致電警局熱線及We-Tip Crime Reporting Hotline 909-987-5005或上網wetip.com提供線索。

大麻 加州 越南

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