聖地牙哥加大民調：77%人不離開 加州夢仍在

聖地牙哥加大調查顯示，加州夢仍在。（聖地牙哥聯合論壇報）

新冠疫情 以來，新聞報導成篇累牘地報導，加州 夢已經毀滅、加州人正在出走。但是聖地牙哥 加大（UC San Diego）最近對3000多名加州人的訪談卻顯示，至少77%的人不希望離開加州，因為「加州夢」還在。

聖地牙哥加大的調查是加大（University of California）整體調查的一部分。全部調查包括，對聯邦人口普查的分析，加州人的信用紀錄，家戶所有權的分析，風險投資的比例，網路蒐尋次數，與對加州稅務局（Franchise Tax Board）資料的分析，以確認真正的老百姓是想留在加州，還是真的想要離開。

聖地牙哥加大的調查發現，整個加州來說，只有23%真的想要搬離加州，比柏克萊加大（UC Berkeley）2019年的調查還低了1個百分點。以區域來看：想要離開聖地牙哥與橙縣的比例只有17%；中央山谷與北加出走的比例升高，分別為29%與37%。因此研究人員判斷，所謂的大出走潮（exodus）並不存在。

聖地牙哥加大政治學者、報告共同作者Thad Kousser強調，確實類似特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）等富人正在離開加州，年收入15萬元以上者59%想離開，但是研究顯示過著日常生活的一般人，並不想離開加州，因為他們的加州夢還沒有破碎。

報告顯示的另外兩個特點是，政黨傾向與種族差異。雖然2019年的調查顯示，親民主黨的人只有14%想搬，親共和黨的卻高達40%，但是經過不分黨派一律受害的新冠疫情後，政黨差異只剩9個百分點。另外。中產階級的白人更想離開加州，但是西語系、非裔、亞裔卻仍然相信加州是塊寶地。