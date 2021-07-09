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托倫斯醫學中心辦社區代表線上會議 九度發行華醫名冊

記者邵敏／托倫斯報導
托倫斯紀念醫學中心日前舉行社區代表線上會議，眾多華裔團體出席。（張翠姝提供）
托倫斯紀念醫學中心日前舉行社區代表線上會議，眾多華裔團體出席。（張翠姝提供）

托倫斯紀念醫學中心(Torrance Memorial Medical Center)日前舉行2021年社區代表線上會議，邀請南灣（South Bay）各華裔團體及主流團體代表出席，華裔社區代表張翠姝主持會議，同時該院每三年更新一次的華裔醫師名冊也於近日發行。

「很多華人長者都喜歡找華裔醫生，我們發行的中、英文對照華裔醫生名冊，對當地華人來說是一大福音，今年的名冊中包括醫學中心35位華裔醫生的信息，為華裔年長者提供便利。」自1994年至今，張翠姝一直擔任托倫斯紀念醫學中心華人社區代表，她從1995年開始製作並發行該院華裔醫師名冊，每三年更新一次，封面顏色以紅、藍、紫三色輪流使用，至今已出版九期。

張翠姝在社區代表會議上指出，雖然新冠疫情肆虐全美已逾15個月，但該院與華裔社區的聯繫並未因疫情有所中斷。疫情期間，該院經常為南灣社區提供防疫訊息及疫苗注射；經由華裔保建服務計畫的推動，華裔民眾得以迅速取得接種訊息及疫情動態。

此外，醫學中心為華裔社區推出2021年聯邦醫療保險、紅藍卡說明㑹(Medicare 101 Program) 將於10月16日以網上會議形式舉行。

心理治療師王曉瑩在會上分析疫情帶來的利弊。臨床心理學家葉吳慶宜向來賓介紹多所南灣地區亞太心理健康中心；托倫斯市文化藝術委員會（Cultural Arts Commission）主席蕭函奇，則為與會者介紹該會主要功能及最新計畫；南灣中文學校李茂碩校長就該校近日舉行的的線上50週年慶作了簡報；南灣青年志工團會長朱寅達代表發言，該會在疫情期間先後為南灣華裔年長者推出多項活動，頗受稱道；南加州中華科工學會會長盧春雨分享了59週年年會。

此外，南灣台福基督教會、加南新生基督教會、華美銀行、保富銀行、南灣松柏社、南灣中文學校、南灣小天使舞蹈團、慈濟南灣聯絡處等團體，均派代表參加醫學中心舉辦的這次會議。

托倫斯紀念醫學中心是一家非營利性醫療機構，民眾如欲索取托倫斯紀念醫學中心華裔醫師名冊，或有任何有關該院華裔保健服務的問題，可致電華裔社區代表張翠姝310-784-4898或310-817-1019。

托倫斯紀念醫學中心發行華裔醫生名冊，為華裔年長者提供便利。（華裔醫生名冊截屏）
托倫斯紀念醫學中心發行華裔醫生名冊，為華裔年長者提供便利。（華裔醫生名冊截屏）

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