亞凱迪亞治安不安 竊盜、搶劫頻傳

亞凱迪亞最近盜竊案頻發，不僅發生汽車盜竊還有商舖盜竊及停車場搶劫，警方提醒民眾要多留意周遭情況。（亞市警局圖片）

亞凱迪亞 最近盜竊案件頻發，不僅發生汽車盜竊案，還有商舖盜竊及停車場搶劫，警方提醒民眾要多留意周遭情況，且管理並收藏好個人財物，發揮鄰里守望精神發現可疑人或事情即刻報警，能及時制止犯罪。

6月28日凌晨4時20分，一名西柯汶那（West Covina）居民，在亞市北第一街600號街區的停車場被搶劫。當時受害人在車內，但試圖離開停車場時，三名持槍男子圍住他們，搶走了他們身上的珠寶和手機。三名嫌犯是20多歲的非裔男性，身高5呎6吋，身材瘦削，所有人都穿著連帽運動衫。他們進入受害者未鎖的車子，偷走車內的車輛登記信息和保險信息逃離。

同日晚10時29分左右，亞市警察 制止了一場試圖商業盜竊案；在東Santa Clara街200號街區的一家商家，有目擊者指出嫌犯試圖盜竊，警方趕到現場逮捕嫌犯。隨後警方在先前郵件盜竊逮捕嫌犯檔案中，認出這名嫌犯。隨著警方繼續調查，他們發現這名女嫌犯持有受管制物品、吸毒用具和被盜郵件。這些信件來自幾個亞市地址。嫌犯被捕並被關押在市警局拘留所 。

7月2日上午9時13分，位於Fairview道600號街區的公寓樓發生盜竊。目擊者發現有人強行打開公寓停車場的一個儲藏室，並帶著各種工具和冷卻器逃離。