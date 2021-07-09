我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

96年來首位非裔美國人 14歲的她奪美「拼字大賽」冠軍

海地總統遇刺案 11嫌闖入台灣駐海地使館 全數被捕

亞凱迪亞治安不安 竊盜、搶劫頻傳

記者張宏／亞凱迪亞市報導
亞凱迪亞最近盜竊案頻發，不僅發生汽車盜竊還有商舖盜竊及停車場搶劫，警方提醒民眾要多留意周遭情況。（亞市警局圖片）
亞凱迪亞最近盜竊案頻發，不僅發生汽車盜竊還有商舖盜竊及停車場搶劫，警方提醒民眾要多留意周遭情況。（亞市警局圖片）

亞凱迪亞最近盜竊案件頻發，不僅發生汽車盜竊案，還有商舖盜竊及停車場搶劫，警方提醒民眾要多留意周遭情況，且管理並收藏好個人財物，發揮鄰里守望精神發現可疑人或事情即刻報警，能及時制止犯罪。

6月28日凌晨4時20分，一名西柯汶那（West Covina）居民，在亞市北第一街600號街區的停車場被搶劫。當時受害人在車內，但試圖離開停車場時，三名持槍男子圍住他們，搶走了他們身上的珠寶和手機。三名嫌犯是20多歲的非裔男性，身高5呎6吋，身材瘦削，所有人都穿著連帽運動衫。他們進入受害者未鎖的車子，偷走車內的車輛登記信息和保險信息逃離。

同日晚10時29分左右，亞市警察制止了一場試圖商業盜竊案；在東Santa Clara街200號街區的一家商家，有目擊者指出嫌犯試圖盜竊，警方趕到現場逮捕嫌犯。隨後警方在先前郵件盜竊逮捕嫌犯檔案中，認出這名嫌犯。隨著警方繼續調查，他們發現這名女嫌犯持有受管制物品、吸毒用具和被盜郵件。這些信件來自幾個亞市地址。嫌犯被捕並被關押在市警局拘留所

7月2日上午9時13分，位於Fairview道600號街區的公寓樓發生盜竊。目擊者發現有人強行打開公寓停車場的一個儲藏室，並帶著各種工具和冷卻器逃離。

亞凱迪亞 警察 拘留所

上一則

好康報您知

下一則

好康報您知

延伸閱讀

洛杉磯市打算將戶外就餐永久化

洛杉磯市打算將戶外就餐永久化
結夥闖戴克高地民宅偷信 1華男被捕

結夥闖戴克高地民宅偷信 1華男被捕
洛杉磯華埠搶劫盜竊頻發 社區組巡邏隊

洛杉磯華埠搶劫盜竊頻發 社區組巡邏隊
警長辦市民治安大會 華人籲懲治盜竊

警長辦市民治安大會 華人籲懲治盜竊
避免疫苗浪費 前醫師被控偷疫苗未被訴

避免疫苗浪費 前醫師被控偷疫苗未被訴
紐約法拉盛、貝賽入室竊案月內十多起 家中勿放大量現金

紐約法拉盛、貝賽入室竊案月內十多起 家中勿放大量現金

熱門新聞

一名年輕華人女性日前闖入亞凱迪亞一處代售屋，免費居住數日。（讀者提供）

好囂張…華女闖亞市空豪宅免費住 被發現還討行李

2021-07-08 02:20
爾灣一所華人住宅遭竊盜闖入，圖為案發住宅。（記者啟鉻／攝影）

爾灣華女沐浴 遭2非裔入室洗劫

2021-07-03 02:20
劉洪新（右）在洛杉磯雙塔監獄服刑期間完成高中課程，並獲得美國高中畢業證書，畢業典禮上與母親劉鳳雲合影。（劉鳳雲提供）

劉洪新殺孕妻將於8月獲釋 母親劉鳳雲堅強走出人生幽谷

2021-07-07 02:20
重啟以來，洛縣新增病例快速上升。（Getty Images）

解封後 洛杉磯縣新病例快速增加

2021-07-02 02:20
謝理謙以破紀錄價格買下拉斯維加斯一處私人豪宅。（圖片取自Zillow）

謝理謙先後在南加橙縣和賭城買豪宅 都打破房價紀錄

2021-07-05 18:43
最早在印度現蹤的新冠肺炎Delta病毒，已成為加州主要病毒株。（美國過敏和傳染病研究所所洛磯山實驗室）

Delta傳播迅速成加州主要病毒 6月病例爆增7倍

2021-07-05 02:20

超人氣

更多 >
好囂張…華女闖亞市空豪宅免費住 被發現還討行李

好囂張…華女闖亞市空豪宅免費住 被發現還討行李
250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？

250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？
坎城影展／蘇菲瑪索問鼎影后 白色禮服疑未穿內衣

坎城影展／蘇菲瑪索問鼎影后 白色禮服疑未穿內衣
大叔帶「6個正妹」一起洗澡睡覺 妻不反對：支持他

大叔帶「6個正妹」一起洗澡睡覺 妻不反對：支持他
推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤

推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤