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洛城新語／私營網路監管趨嚴 福兮禍兮

洛城新語

曾幾何時，網路是可以暢所欲言的地方。現如今監管趨嚴，社交軟體動輒將用戶發布的內容「列為限制級」，更有甚者，直接禁言或帳號封停。誠然，網路不應成為法外之地，但是社交軟體寡頭擁有如此大的權利，可以依據自行訂立的「用戶守則」進行封禁，讓人不禁為美國的言論自由捏一把汗。

老子「道德經」有言，禍兮福之所倚，福兮禍之所伏；社交軟體的「用戶守則」，一方面通過內容管制，為用戶創造相對健康的言論環境；另一方面，也限制用戶獲取訊息的數量。更可怕的是，臉書、推特及Youtube等社交軟體已成寡頭趨勢，民眾從網路汲取資訊，幾無其他選擇。他們為民眾篩選資訊，有剝奪民眾獨立思考、自主判斷能力之嫌。

前總統川普，7日宣布提告臉書與推特。今年1月6日國會暴動之後，川普社交軟體帳號，大多遭封禁，基本處於「社死」狀態。堂堂時任國家最高領導人，連為自己辯護的機會都沒有，用了多年的帳號就遭封禁，與支持者失聯。臉書、推特等封殺川普，臉上或許寫滿「正義」；但作為權勢遠不及美國總統的普通民眾，卻能從中感到恐懼。

互聯網寡頭封禁用戶的依據，是其自行編撰的「使用協議」。只要公司幾個員工，關起門來討論，就能為總統「定罪」。縱使他們裁定川普「煽動暴力」有理，但其可以自行裁定的權利是否過大，未來在日常使用中是否會「誤傷」其他人，都有待商榷。

法理上，美國憲法第一修正案只限制政府；社交軟體作為私人企業，自行決定將他人禁言沒有違法，不過卻與其價值觀相悖。丕優（皮尤）研究中心調研顯示，全美約五分之一的成人使用推特、使用Youtube與臉書的占比更高，分別達到73%與69%，他們已然是美國居民的信息基礎設施，他們理應放棄封禁用戶的「自由裁定權」。正如德國總理默克爾所說，言論自由可以被干預，但必須依照法律，而不是遵循社交軟體管理團隊的意見。

值得注意的是，川普此次提告，並非以個人名義，而是集體訴訟，意味著還有其他保守派亦遭社交軟體禁言。川普縱然2020年敗選，但他拿到7400萬張選票，說明全美仍有許多民眾支持其政見。「驅趕非法移民，做法很不美國，但至少需要關注一下治安」、「捍衛石油產業是不環保，但至少要考慮一下本地就業」。川普作為擁有大批支持者的政治人物，至少能將底層民眾的聲音傳達出來，而如今全面「社死」，與其政見一致的普通民眾，聲音再難被聽到。

我們都知道，臉書、推特及Youtube等互聯網巨擘，無一不傾向民主黨。網絡監管趨嚴的當下，對民眾是福兮，還是禍兮，值得深思。

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