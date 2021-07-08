南加女孕期染疫插管 昏迷剖腹母女均安

南加媽媽孕期感染新冠，昏迷狀態中緊急剖腹分娩。（視頻截圖）

南加橙縣 一名媽媽懷孕期間感染上新冠病毒，在醫院接受治療長達三個月，病情嚴重導致插管，後在昏迷狀態下，通過緊急剖腹生下孩子，如今母女平安。

橙縣約巴林達（Yorba Linda）的Jennifer Nash，7月5日終於第一次看到她的新生兒。對她來說，這是一個值得慶祝的時刻，回憶過去艱難的幾個月，她和孩子幾乎死裡逃生，Jennifer感慨萬千。

南加媽媽孕期感染新冠，昏迷狀態中緊急剖腹分娩，嬰兒出生時僅兩磅多。（視頻截圖）

一切都要從Jennifer懷孕期間，進行的一次新冠病毒檢測 說起，當時檢測結果顯示陽性，這一發現徹底改變了這名準媽媽的正常生活。她被送往醫院接受治療，並在醫院中與病毒進行了長達數月的抗爭。

住院期間，Jennifer病情惡化，接受插管治療，腹中嬰兒情況危急，不得不在29周時通過緊急剖腹產分娩，而分娩時Jennifer還處於昏迷狀態。Jennifer回憶說，「醫護人員把我送到重症監護室，在那裡可以更好地觀察我腹中嬰兒的情況，這是我記得的最後一件事。」

南加媽媽孕期感染新冠，昏迷狀態中緊急剖腹分娩。（視頻截圖）

出生時僅重兩磅13盎司的Pressley Marie Nash，在出生後的最初幾個月，她一直在新生兒重症監護病房成長，如今體重已超過六磅，終於可以離開監護病房，與家人見面。

媽媽Jennifer也通過治療逐漸康復，在與新冠病毒抗爭長達近三個月之後，母女倆7月5日第一次見面，並一起回家與家人團聚。

南加媽媽孕期感染新冠，昏迷狀態中緊急剖腹分娩，如今母女平安。（視頻截圖）

「之前我絕對不是那種會積極接種疫苗的人，但現在我的想法完全不一樣了。」死裡逃生的Jennifer說，因為感染病毒，情況危急，「我當時都不知道孩子能不能存活，這太現實了。」