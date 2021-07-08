加州居幾大害 美女卸妝變醜

現在加州 居更大不易，今年挑戰空前：缺水、山火 、疫情 之外，治安惡化，搶劫頻傳，槍擊案頻發，加上物價上漲，通膨凶猛，讓人感歎日子愈來愈不好過。毋怪乎「加州出走潮」(Exodus California) 成熱門話題，自然與人為因素疊加，不知壞日子何時能過去。

加州向有「黃金州」美譽，如今卻像卸妝後的美女，不是雀斑、疤痕而已，而幾乎是嘴歪眼斜、樣樣缺點畢現。

年年缺水、山火頻傳是常態，但近年特別嚴重。專家說，加州正面臨歷史上罕見枯水期，可能成史上第五降雨雪最少的乾燥年，許多湖泊、河流快見底，塞拉內華達山降雪量是史上第三少，「加州乾到骨頭裡去了」。

老天爺不降雨雪，也和氣候變遷有關，是人類恣意濫為造成。極度乾燥下，遇閃電、人為疏失，野火一發不可收拾，空氣品質進而更惡劣。

北加州有三場野火燃燒中，已燒燬上萬畝林地，比往年早來了近兩個月；南加州也有零星野火。今年夏秋用水短少，政府是否會實施限水？居民住家喝水或不成問題，但洗澡、沖馬桶、澆草皮等可能都得節制了。如遇林火，情況更危急。

加州疫情4月中好不容易緩和，如今確診數又爬升，Delta變種病毒占確診比例不斷升高，部分人拒絕疫苗助長疫情。6月15日加州全面解封，很多地方室內都不戴口罩了，國慶長周末眾人旅行、聚會後，疫情是否再升溫？秋冬疫情如再起，即使注射疫苗民眾近七成，情況不像去年惡劣，但仍是經濟復甦一大變數。

至於治安惡化，從近日華人密集區的超市、廣場陸續大白天遇搶劫，歹徒無法無天；破屋入室強盜常見，加州法律縱容罪犯，如今好人出門、在家都須加倍警覺，各種場合須警惕槍擊案突發，安全感大減，這哪是人人嚮往的以往美國的生活？

縱使這些惡劣情況多數人不會遇到，但疫情後物價上揚，很多人工資照舊，甚至減少，卻面對百物上漲的日常消費，荷包失血。專家說，通膨只是一時，疫情穩定後會回跌，但依過去經驗，跌幅有限。房價、房租上漲，都成一般人的負擔。

加州曾因燦爛陽光、空氣和環境自豪，還有友善人情味，消費便宜。如今陽光還在，卻成缺水、山火的幫凶；空氣品質因臭氧、山火、汽車廢氣等而惡劣。疫情後無處不在的歧視亞裔歪風，路怒和槍擊頻發，中產階層稅負不斷加重，讓人稱羨的加州居好條件一一沒有了，毋怪乎很多華人跟著移民外州。

外州一定好嗎？恐怕未必，有些美國現象哪裡都逃避不了。華裔也須擔憂成為少數中的少數，是否遇歧視；謀生找工作、雙重語言和文化再適應等，都考驗外來移民。網上流傳文章，連部分加州白人移居德州都未必適應，何況華人。

加州這些不良條件會不會消失？除了看天，也要看人，但「移民美國比留居母國好」，卻逐漸受到嚴酷考驗。