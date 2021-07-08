我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全球400萬死 美58.4%成人完全接種

台本土病例新低 確診增18例、3死 三級警戒延長

加州居幾大害 美女卸妝變醜

洛城新語  

現在加州居更大不易，今年挑戰空前：缺水、山火疫情之外，治安惡化，搶劫頻傳，槍擊案頻發，加上物價上漲，通膨凶猛，讓人感歎日子愈來愈不好過。毋怪乎「加州出走潮」(Exodus California) 成熱門話題，自然與人為因素疊加，不知壞日子何時能過去。

加州向有「黃金州」美譽，如今卻像卸妝後的美女，不是雀斑、疤痕而已，而幾乎是嘴歪眼斜、樣樣缺點畢現。

年年缺水、山火頻傳是常態，但近年特別嚴重。專家說，加州正面臨歷史上罕見枯水期，可能成史上第五降雨雪最少的乾燥年，許多湖泊、河流快見底，塞拉內華達山降雪量是史上第三少，「加州乾到骨頭裡去了」。

老天爺不降雨雪，也和氣候變遷有關，是人類恣意濫為造成。極度乾燥下，遇閃電、人為疏失，野火一發不可收拾，空氣品質進而更惡劣。

北加州有三場野火燃燒中，已燒燬上萬畝林地，比往年早來了近兩個月；南加州也有零星野火。今年夏秋用水短少，政府是否會實施限水？居民住家喝水或不成問題，但洗澡、沖馬桶、澆草皮等可能都得節制了。如遇林火，情況更危急。

加州疫情4月中好不容易緩和，如今確診數又爬升，Delta變種病毒占確診比例不斷升高，部分人拒絕疫苗助長疫情。6月15日加州全面解封，很多地方室內都不戴口罩了，國慶長周末眾人旅行、聚會後，疫情是否再升溫？秋冬疫情如再起，即使注射疫苗民眾近七成，情況不像去年惡劣，但仍是經濟復甦一大變數。

至於治安惡化，從近日華人密集區的超市、廣場陸續大白天遇搶劫，歹徒無法無天；破屋入室強盜常見，加州法律縱容罪犯，如今好人出門、在家都須加倍警覺，各種場合須警惕槍擊案突發，安全感大減，這哪是人人嚮往的以往美國的生活？

縱使這些惡劣情況多數人不會遇到，但疫情後物價上揚，很多人工資照舊，甚至減少，卻面對百物上漲的日常消費，荷包失血。專家說，通膨只是一時，疫情穩定後會回跌，但依過去經驗，跌幅有限。房價、房租上漲，都成一般人的負擔。

加州曾因燦爛陽光、空氣和環境自豪，還有友善人情味，消費便宜。如今陽光還在，卻成缺水、山火的幫凶；空氣品質因臭氧、山火、汽車廢氣等而惡劣。疫情後無處不在的歧視亞裔歪風，路怒和槍擊頻發，中產階層稅負不斷加重，讓人稱羨的加州居好條件一一沒有了，毋怪乎很多華人跟著移民外州。

外州一定好嗎？恐怕未必，有些美國現象哪裡都逃避不了。華裔也須擔憂成為少數中的少數，是否遇歧視；謀生找工作、雙重語言和文化再適應等，都考驗外來移民。網上流傳文章，連部分加州白人移居德州都未必適應，何況華人。

加州這些不良條件會不會消失？除了看天，也要看人，但「移民美國比留居母國好」，卻逐漸受到嚴酷考驗。

加州 疫情 山火

上一則

洛杉磯華埠搶劫盜竊頻發 社區組巡邏隊

下一則

洛市大街徹夜不安 一條街19店家遭槍擊

延伸閱讀

吸毒注射站 立法遭延審 加州議員威善高失望

吸毒注射站 立法遭延審 加州議員威善高失望
熱浪、山火、雷雨 再度威脅南加

熱浪、山火、雷雨 再度威脅南加
台裔胡佛研究員陳仁宜選加州主計長 勝算有多大？

台裔胡佛研究員陳仁宜選加州主計長 勝算有多大？

加薪、衛星偵測…因應美西山火風險 拜登急伸援手

加薪、衛星偵測…因應美西山火風險 拜登急伸援手
加州3新方案 助學生彌補疫情中落後學業

加州3新方案 助學生彌補疫情中落後學業
加州迪士尼樂園 將推居民折扣套票

加州迪士尼樂園 將推居民折扣套票

熱門新聞

爾灣一所華人住宅遭竊盜闖入，圖為案發住宅。（記者啟鉻／攝影）

爾灣華女沫浴 遭2非裔入室洗劫

2021-07-03 02:20
劉洪新（右）在洛杉磯雙塔監獄服刑期間完成高中課程，並獲得美國高中畢業證書，畢業典禮上與母親劉鳳雲合影。（劉鳳雲提供）

劉洪新殺孕妻將於8月獲釋 母親劉鳳雲堅強走出人生幽谷

2021-07-07 02:20
重啟以來，洛縣新增病例快速上升。（Getty Images）

解封後 洛杉磯縣新病例快速增加

2021-07-02 02:20
謝理謙以破紀錄價格買下拉斯維加斯一處私人豪宅。（圖片取自Zillow）

謝理謙先後在南加橙縣和賭城買豪宅 都打破房價紀錄

2021-07-05 18:43
最早在印度現蹤的新冠肺炎Delta病毒，已成為加州主要病毒株。（美國過敏和傳染病研究所所洛磯山實驗室）

Delta傳播迅速成加州主要病毒 6月病例爆增7倍

2021-07-05 02:20
國慶日南加州遊客最喜歡的五個目的地，包括拉斯維加斯。（本報記者╱攝影）

國慶假期330 萬名南加居民將出遊 最喜歡去這五處

2021-06-30 16:30

精彩推薦

超人氣

更多 >
食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保

食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保
台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷

台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷
FBI臥底破獲維州亞裔男子以讀經班做為叛亂組織掩護

FBI臥底破獲維州亞裔男子以讀經班做為叛亂組織掩護
「抱歉，我回家孝敬父母了」 市值400億公司董秘突辭職

「抱歉，我回家孝敬父母了」 市值400億公司董秘突辭職

吃荔枝差點失明 醫師：不是開玩笑 要注意每日攝取量

吃荔枝差點失明 醫師：不是開玩笑 要注意每日攝取量