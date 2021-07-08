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洛杉磯華埠搶劫盜竊頻發 社區組巡邏隊

記者王若然／洛杉磯報導
福僑會贈送哨子和如何上報仇恨犯罪手冊給國泰老人中心的老人。中間穿西服的為福僑會會長伍堅偉、旁邊高個子的為副會長梁國輝。（梁國輝提供）
福僑會贈送哨子和如何上報仇恨犯罪手冊給國泰老人中心的老人。中間穿西服的為福僑會會長伍堅偉、旁邊高個子的為副會長梁國輝。（梁國輝提供）

洛杉磯華埠近日發生一連串盜竊搶劫事件，讓華埠治安問題進入公眾視野。同時，華埠多居住亞裔年長人士，在仇恨亞裔犯罪高發時期，為了保障華埠老人安全，福僑會副會長梁國輝找到約十位年輕人，每周到華埠巡邏。

梁國輝說，巡邏隊從今年年初就開始在華埠巡邏。有時一周一次，有時一周兩、三次。十名年輕人通常走在華埠商家所在的主要街道上，如果遇到可疑人物和行跡就會報警。梁國輝說，巡邏隊都是自願加入的年輕人，巡邏時身上不會佩帶武器，避免與不法分子正面衝突。

梁國輝說，這些年輕人並不住在華埠，來自南加州多個地區。大多是亞裔，也有少數其他族裔。他今年初在臉書上發現這樣一個巡邏群組，他們在韓國城、羅蘭岡（Rowland Heights）等幾個亞裔聚集地區巡邏，於是就加入他們，並組織起來巡邏華埠。

巡邏小隊將募得的1000餘元捐款送給珍美餐廳。梁國輝為中間最高的男子。（梁國輝提...
巡邏小隊將募得的1000餘元捐款送給珍美餐廳。梁國輝為中間最高的男子。（梁國輝提供）

梁國輝說，巡邏隊目前還未在巡邏中遇到過不法事情。最大的挑戰就是與華埠社區間的溝通和加深聯繫，與附近商家交流。這是因為巡邏隊成員都不住在華埠，所以要熟悉當地社區，剛開始商家也對巡邏隊不了解，雙方都要慢慢加深聯繫。

近日在華埠珍美餐廳的門窗被砸，餐廳損失不少。巡邏隊成員幫助餐廳發起GoFundMe網頁，募得款項1000餘元後送給餐廳老闆，老闆很感動。

日前的國慶日，福僑會會長伍堅偉、副會長梁國輝來到華埠國泰老人中心，為老人講解如何上報仇恨犯罪。他們為老人分發了共700個哨子，600份「如何舉報仇恨犯罪」手冊。手冊由韓裔的艾絲特．林（Esther Lim）捐贈，她自發地為不熟悉英文的亞裔民眾編訂「如何舉報仇恨犯罪」手冊，有多種語言。

巡邏華埠的小組。（梁國輝提供）
巡邏華埠的小組。（梁國輝提供）

梁國輝在華埠各僑團中算是較年輕的僑領。他說父母是羅省合勝堂成員，自己在華埠僑團長大，深受影響，他希望能為僑團做出貢獻，就通過選舉當選了福僑會副會長。

近日，華埠連續發生多起盜竊搶劫案。先是「華埠慈善大使」吳健夫人被搶走名貴手表，三名南亞裔女子藉打招呼之際，迅速摘走她手上的名表。此外，還有多名華埠婦女遭遇類似搶劫事件。幾天後，華埠珍美餐廳又被人砸壞門窗，盜竊財物。

福僑會會長伍堅偉表示，洛杉磯華埠與周邊地區相比，各種犯罪率較低。但是現在治安也不如以前。

華埠 亞裔 仇恨犯罪

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