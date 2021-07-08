洛縣居民即日起獲24小時免費心理保健

民眾可以在該網站上獲得精神衛生資源。（洛縣府網頁）

洛杉磯 縣心理衛生局（LACDMH）7日宣布，和精神健康資源提供者合作，洛縣 居民即日起，可以通過iPrevail在線，獲得免費24小時的心理衛生保健服務。

洛縣居民可以在lacounty.iprevail.com上註冊，以訪問心理健康計畫、社區支持小組、來自訓練有素的同行專家的按需指導，以及改善健康的課程。該站點將執行位置檢查以確保此人在洛縣境內，並會在使用這些資源之前，對用戶進行簡短評估。

衛生部門表示，iPrevail提供的方法得到臨床研究支持，旨在幫助人們應對焦慮、抑鬱、壓力、創傷後應激障礙，和其他心理健康挑戰。據iPrevail稱，該服務是保密且安全的，已有超過 20萬人使用過該網站。

洛杉磯縣心理衛生局主任Jonathan Sherin說，「洛縣心理衛生局通過提供策略性解決方案，通過優質護理促進聯繫，從而為縣居民的福祉做出堅定承諾，與iPrevail的新夥伴關係，與我們加強社區的努力相一致，並擴展我們能夠讓本縣多元化居民參與他們的健康旅程的方式」。iPrevail則表示，希望該服務能夠幫助人們從與疫情 、種族不公正和其他挑戰相關的壓力中恢復過來。