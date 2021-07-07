我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台確診增39例、9死 桃園地勤染疫啟動大規模篩檢

14天後109人仍消失：邁阿密樓塌慘案「慢動作磨難」

東京柚子拉麵網紅店阿夫利 南加開幕人潮爆滿

記者謝雨珊／洛杉磯報導
阿夫利拉麵推不同口味的日式鍋貼餃子。（記者謝雨珊／攝影）
阿夫利拉麵推不同口味的日式鍋貼餃子。（記者謝雨珊／攝影）

東京知名的日本拉麵阿夫利（AFURI ）以「柚子口味」拉麵，廣被世界各地食客喜愛。近期阿夫利終於插旗洛杉磯市中心的藝文區（Art District），立刻引起粉絲囑目 。阿夫利以不添加味精的獨創雞湯底，搭配清爽柚子汁，打造清新爽口的柚子拉麵，6月中開店以來吸引眾多人潮光顧。

視頻來源：記者謝雨珊

該餐館裝潢和設計獨特，充滿文藝氣息，一躍晉升為近期頗受歡迎的網紅打卡店。

洛杉磯是美國少數擁有各種風格拉麵店的大城市，擁有辛辣擔擔麵、大蒜風味拉麵、濃郁豚骨肉湯拉麵、老派醬油湯底拉麵、及濃郁豬骨沾麵等等。各家拉麵店雖然招牌口味不大相同，但多數都走濃郁風味，像是在洛杉磯加大頗受學生推薦的Tsujita系列拉麵， 多家分店的大黑家（Daikokuya），新撰組（Shin Sen Gumi）和銀湖拉麵（Silver Lake）等，推出的拉麵都較為重口味。

阿夫利拉麵的加入，為洛杉磯開拓更多不同風味的拉麵。不同於其他家重口味的豬骨湯底拉麵，阿夫利主打柚子雞湯底口味，另也推出柚子口味的沾麵。由於口味較為清新爽口，深受廣大女性喜愛。

該店負責美國市場的執行長Taichi Ishizuki表示，阿夫利的拉麵利用不同食材，展示出不同層次的鮮味；顧客從第一口到最後一口，都能吃到包括雞肉、蔬菜、海苔、海鮮等各類食材被提煉出的鮮味。

阿夫利也強調，他們是少數不使用味精的拉麵店，每種鮮味取自於新鮮食材。因此該店的拉麵價位，確實比一般濃郁豬骨湯底的拉麵都稍微高一些。不過有饕客在品嚐過後，認為該店的拉麵品質優良，一碗拉麵不含稅約15至16元，還算合理。

阿夫利最基本的拉麵包括醬油拉麵、鹽味拉麵及沾麵。多數博客及饕客都推薦首次光臨的顧客，選擇最經典的「柚子鹽味拉麵」。阿夫利的拉麵Q彈、加上爽口的柚子雞湯底，絕配美味是阿夫利廣受好評的致勝關鍵。敢吃辣的食客，則可挑戰「柚子辛紅拉麵」，拉麵可根據喜好辣度做調整。

此外，洛杉磯藝文區的阿夫利拉麵，也主推不同口味的日式鍋貼餃子，外酥內嫩的口感，也是不少饕客的必點菜品。

阿夫利的柚子口味沾麵。（記者謝雨珊／攝影）
阿夫利的柚子口味沾麵。（記者謝雨珊／攝影）
阿夫利柚子鹽味拉麵。（記者謝雨珊／攝影）
阿夫利柚子鹽味拉麵。（記者謝雨珊／攝影）
東京知名的日本拉麵阿夫利在洛杉磯藝文區開店。（記者謝雨珊／攝影）
東京知名的日本拉麵阿夫利在洛杉磯藝文區開店。（記者謝雨珊／攝影）

洛杉磯加大 美國 東京

上一則

裸男屢次夜闖住宅 洛市范奈斯民眾驚恐

下一則

洛縣近日病例、住院皆上升 孩童染疫也增加

延伸閱讀

「以為是山火」 國慶煙火釀南加多城空氣污染

「以為是山火」 國慶煙火釀南加多城空氣污染
NAPCA與洛縣公衛部合作 提供居家疫苗接種

NAPCA與洛縣公衛部合作 提供居家疫苗接種
東京防疫措施擬延長 奧運觀眾上限可能減半

東京防疫措施擬延長 奧運觀眾上限可能減半
小池百合子鋪路重返中央？東京都議會選舉不挺自家人

小池百合子鋪路重返中央？東京都議會選舉不挺自家人
日本一風堂推素食豚骨拉麵 醞釀拉麵新變革

日本一風堂推素食豚骨拉麵 醞釀拉麵新變革
南加首家東京知名柚子拉麵店開幕 味鮮店美成網紅

南加首家東京知名柚子拉麵店開幕 味鮮店美成網紅

熱門新聞

爾灣一所華人住宅遭竊盜闖入，圖為案發住宅。（記者啟鉻／攝影）

爾灣華女沫浴 遭2非裔入室洗劫

2021-07-03 02:20
重啟以來，洛縣新增病例快速上升。（Getty Images）

解封後 洛杉磯縣新病例快速增加

2021-07-02 02:20
生活食材全面漲價，民眾叫苦不迭。（記者楊青／攝影）

百物皆漲民叫苦 專家：還未到頂

2021-06-29 02:20
謝理謙以破紀錄價格買下拉斯維加斯一處私人豪宅。（圖片取自Zillow）

謝理謙先後在南加橙縣和賭城買豪宅 都打破房價紀錄

2021-07-05 18:43
最早在印度現蹤的新冠肺炎Delta病毒，已成為加州主要病毒株。（美國過敏和傳染病研究所所洛磯山實驗室）

Delta傳播迅速成加州主要病毒 6月病例爆增7倍

2021-07-05 02:20
劫匪在超市收銀台搶走包後，又在停車場連搶兩人。（谷歌街景）

全統廣場爆搶案 3非裔大漢眾目睽睽下連劫3華女

2021-06-28 02:20

精彩推薦

超人氣

更多 >
500多名中國留學生赴美簽證被拒 北京：已嚴正交涉

500多名中國留學生赴美簽證被拒 北京：已嚴正交涉
印太總監坎伯：美國不支持台灣獨立

印太總監坎伯：美國不支持台灣獨立
美軍撤離阿富汗 中國搶進打造「中巴經濟走廊」

美軍撤離阿富汗 中國搶進打造「中巴經濟走廊」
美軍「不告而別」 漏夜撤離阿富汗 巴格蘭基地被洗劫

美軍「不告而別」 漏夜撤離阿富汗 巴格蘭基地被洗劫
Delta加速傳播 紐約陽性率反彈

Delta加速傳播 紐約陽性率反彈