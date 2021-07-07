洛縣近日病例、住院皆上升 孩童染疫也增加

Delta變種導致社區疫情蔓延，對社區構成重大威脅。(NIH圖片)

洛杉磯縣6日新增新冠病毒確診326例，新增三人死亡。這些數字可能由於假期導致報告結果延遲，因此較低。

過去一周，洛縣 每天新增病例都較6月中旬顯著增加，3日當日新增達600例，是6月中旬的三倍。6日報告的新增病例導致全縣累計確診總數是125萬3065例。死亡總人數達到 2萬4507 人。

洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，政府繼續在新冠疫情高發區提供疫苗 接種，目前病毒傳播已急劇下降，且仍然很低。雖然疫苗接種率在洛縣繼續增加，但是新冠的變種病毒，如Delta變種，對每個未接種疫苗的人仍是威脅。洛縣最近發現病例、住院和日常檢測 陽性都有所增加，而保護無法接種疫苗的人的最佳方式，就是成年人要積極接種疫苗。

她說，隨社區傳播增加，甚至在最小孩子中發生感染的病例也在增加。如果年滿12周歲，且周圍有年幼的孩子，請盡快接種疫苗，讓大家繼續保持彼此的安全。

根據公共衛生局數據，在截至6月20日的一周內，對3萬人測試的結果，只有七人檢測呈陽性。但是在去年12月最後一周，在護理機構有2532名檢測呈陽性。現在估計84%護理機構的病人和員工都已完全接種疫苗。

截至週二，洛縣因新冠住院的人數是275人，比週一的273例高。重症監護病房有73人，高於週一的65人。洛縣衛生局官員表示，隨著Delta變種在社區蔓延，最近每天確診人數持續增加。目前洛縣仍有400萬居民未接種疫苗，其中包括130萬不符合注射條件的兒童。Delta變種對社區構成重大威脅。

最近在社區不戴口罩的人日益增加，尤其是國慶節出遊聚會眾多，目前還看不出來節日的感染威力，預計未來一兩週能看到結果。