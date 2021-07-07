我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台確診增39例、9死 桃園地勤染疫啟動大規模篩檢

14天後109人仍消失：邁阿密樓塌慘案「慢動作磨難」

洛縣近日病例、住院皆上升 孩童染疫也增加

記者張宏／綜合報導
Delta變種導致社區疫情蔓延，對社區構成重大威脅。(NIH圖片)
Delta變種導致社區疫情蔓延，對社區構成重大威脅。(NIH圖片)

洛杉磯縣6日新增新冠病毒確診326例，新增三人死亡。這些數字可能由於假期導致報告結果延遲，因此較低。

過去一周，洛縣每天新增病例都較6月中旬顯著增加，3日當日新增達600例，是6月中旬的三倍。6日報告的新增病例導致全縣累計確診總數是125萬3065例。死亡總人數達到 2萬4507 人。

洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，政府繼續在新冠疫情高發區提供疫苗接種，目前病毒傳播已急劇下降，且仍然很低。雖然疫苗接種率在洛縣繼續增加，但是新冠的變種病毒，如Delta變種，對每個未接種疫苗的人仍是威脅。洛縣最近發現病例、住院和日常檢測陽性都有所增加，而保護無法接種疫苗的人的最佳方式，就是成年人要積極接種疫苗。

她說，隨社區傳播增加，甚至在最小孩子中發生感染的病例也在增加。如果年滿12周歲，且周圍有年幼的孩子，請盡快接種疫苗，讓大家繼續保持彼此的安全。

根據公共衛生局數據，在截至6月20日的一周內，對3萬人測試的結果，只有七人檢測呈陽性。但是在去年12月最後一周，在護理機構有2532名檢測呈陽性。現在估計84%護理機構的病人和員工都已完全接種疫苗。

截至週二，洛縣因新冠住院的人數是275人，比週一的273例高。重症監護病房有73人，高於週一的65人。洛縣衛生局官員表示，隨著Delta變種在社區蔓延，最近每天確診人數持續增加。目前洛縣仍有400萬居民未接種疫苗，其中包括130萬不符合注射條件的兒童。Delta變種對社區構成重大威脅。

最近在社區不戴口罩的人日益增加，尤其是國慶節出遊聚會眾多，目前還看不出來節日的感染威力，預計未來一兩週能看到結果。

疫苗 洛縣 檢測

上一則

東京柚子拉麵網紅店阿夫利 南加開幕人潮爆滿

下一則

熱浪、山火、雷雨 再度威脅南加

延伸閱讀

對抗變種病毒 拜登催打：接種疫苗是愛國

對抗變種病毒 拜登催打：接種疫苗是愛國
疫苗有效 但對長者和慢性病患者可能打折扣

疫苗有效 但對長者和慢性病患者可能打折扣
逾120萬德州人 未打第2劑疫苗 專家憂

逾120萬德州人 未打第2劑疫苗 專家憂
疫苗外交互槓 中國指控澳洲干預巴紐推出疫苗

疫苗外交互槓 中國指控澳洲干預巴紐推出疫苗
南加內陸兩縣施打疫苗比例 均超過總人口半數

南加內陸兩縣施打疫苗比例 均超過總人口半數
土耳其：境內出現Delta Plus變異株3例

土耳其：境內出現Delta Plus變異株3例

熱門新聞

爾灣一所華人住宅遭竊盜闖入，圖為案發住宅。（記者啟鉻／攝影）

爾灣華女沫浴 遭2非裔入室洗劫

2021-07-03 02:20
重啟以來，洛縣新增病例快速上升。（Getty Images）

解封後 洛杉磯縣新病例快速增加

2021-07-02 02:20
生活食材全面漲價，民眾叫苦不迭。（記者楊青／攝影）

百物皆漲民叫苦 專家：還未到頂

2021-06-29 02:20
謝理謙以破紀錄價格買下拉斯維加斯一處私人豪宅。（圖片取自Zillow）

謝理謙先後在南加橙縣和賭城買豪宅 都打破房價紀錄

2021-07-05 18:43
最早在印度現蹤的新冠肺炎Delta病毒，已成為加州主要病毒株。（美國過敏和傳染病研究所所洛磯山實驗室）

Delta傳播迅速成加州主要病毒 6月病例爆增7倍

2021-07-05 02:20
劫匪在超市收銀台搶走包後，又在停車場連搶兩人。（谷歌街景）

全統廣場爆搶案 3非裔大漢眾目睽睽下連劫3華女

2021-06-28 02:20

精彩推薦

超人氣

更多 >
500多名中國留學生赴美簽證被拒 北京：已嚴正交涉

500多名中國留學生赴美簽證被拒 北京：已嚴正交涉
印太總監坎伯：美國不支持台灣獨立

印太總監坎伯：美國不支持台灣獨立
美軍撤離阿富汗 中國搶進打造「中巴經濟走廊」

美軍撤離阿富汗 中國搶進打造「中巴經濟走廊」
美軍「不告而別」 漏夜撤離阿富汗 巴格蘭基地被洗劫

美軍「不告而別」 漏夜撤離阿富汗 巴格蘭基地被洗劫
Delta加速傳播 紐約陽性率反彈

Delta加速傳播 紐約陽性率反彈