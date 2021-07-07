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裸男屢次夜闖住宅 洛市范奈斯民眾驚恐

編譯組／綜合報導 
男子試圖進入民宅時，透過智慧門鈴與屋主對話，神情怪異。（KCAL）
男子試圖進入民宅時，透過智慧門鈴與屋主對話，神情怪異。（KCAL）

一名裸體男子深夜屢次試圖闖入民宅，給居民帶來極大驚恐，但警方礙於目前法令規定無法逮人，直到該男子真的脫光衣服進入家有幼女的住戶內，警方這才動人抓人。

洛杉磯市范奈斯（Van Nuys）地區裸體男子四處遊蕩。這名男子6月29日晚間11時30分試圖進入Vesper Avenue的一處民宅，但被屋主喝退因此並未成功。但他之後又在6月30日上午闖入一處公寓，全身脫光光，當時兩名12歲的雙胞胎姊妹正在睡覺。警方最後拘留他時，他依然渾身赤條條。

涉案男子被捕時，幾乎全裸。（KCAL）
涉案男子被捕時，幾乎全裸。（KCAL）
 

第一名屋主Robert Hemingway，因為設有智慧門鈴，因此男子的面貌與對話全被錄下。當時男子先是從客廳窗戶窺視，然後試著扭動門把，最後試圖用銳器撬開大門。屋主雖然不在家，但妻子在，雖然向警方報案，但因為男子沒有破壞或入侵，因此不能逮人。該男子透過智慧門鈴與屋主對話時，神情怪異且不斷扭動身體。 

但是男子第二天、6月30日又在范奈斯一帶發生類似事件，而且構成入侵民宅，因此警察終於動手逮人。 

屋主Jose Campos表示，男子進入他家後，在兩名女兒的臥室脫光衣服，最後他將男子困在浴室，但全身包著浴簾的男子卻開始拿鑽子攻擊屋主，屋主雖然受傷，但警方及時趕到。男子渾身是刺青，而且右臂還有卐字符號。

警察 洛杉磯

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