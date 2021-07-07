漢廷頓圖書館90吋屍花盛開 7日直播

著名的屍花6日已經盛開。(直播畫面截圖)

著名的屍花(Corpse Flower)6日在漢廷頓圖書館 和植物園 （Huntington Library）盛開。不過略可惜的是，當天正是對公眾閉館的一天。

漢廷頓圖書館的官方推特 在6日一早宣布「第12株巨花魔芋（俗稱屍花）在今天清晨達到了盛開的高峰，在它敗落之前，我們的植物學工作人員將手工授粉植物。敬請期待！」

據悉，這朵花從5日晚上開始盛開，讓一些遊客有機會看到它，直到晚上9點閉館，但當天門票很快就賣光了。館方將於7日上午10點再開門，屆時遊客可以看到並聞到這一被稱為世界上最大的花，儘管嚴謹地來講它是「花序」或一簇花卉。

漢廷頓圖書館直播視頻：

Amorphophallus titanum也被稱為「泰坦魔芋」和屍花，盛開時可以達到八呎多高，直徑可達四呎。今年的花達到90吋，打破了2009年81吋的本地紀錄。這是一種極為罕見的花，盛開時會散發出一種類似於腐爛的肉的氣味，吸引昆蟲來為花朵深處的花朵授粉。

著名的屍花6日已經盛開。（漢廷頓圖書館官網）

漢廷頓圖書館的公關負責人Susan Turner-Lowe介紹，這種開花植物產生的兩種關鍵氣體，即二甲基二硫化物和二甲基三硫化物，也存在於分解的動物和蔬菜中。不過促使該植物開始開花過程的原因，在很大程度上仍然是個謎，但屍花往往在炎熱的天氣裡開花。

民眾可以在漢廷頓圖書館的Instagram上觀看授粉過程，若想要親自前往賞花，需要提前在該館官網上預約。