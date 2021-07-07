無家可歸 遊民夫妻買車加長禮車棲身

遊民夫婦存錢買下豪華加長型禮車為棲身處。(NBC4)

好萊塢 天空下，同樣的豪華禮車卻有兩樣情。一輛豪華加長型禮車，先前可能當成名流士紳的交通工具，但現在卻成為一對遊民伴侶的棲身之處。

吉米與麗莎這對伴侶現在棲身的禮車，是吉米幾年前湊出身上所有的錢所買下的，現在每周七天、每天24小時停在好萊塢大道（Hollywood Boulevard）路邊，因為吉米說他現在連加油的錢都沒了，根本無法發動，但是這輛禮車總比他之前睡的帳篷要強。

來自橙縣 的麗莎說，離婚讓她的人生一團混亂，根本不知道該怎麼辦，但還好有台禮車可以棲身。「只是車內跟颶風掃過一樣亂」，麗莎大笑地說。

吉米接受NBC電視台訪問時說，路人確實都會對他另眼相待，反正他就是臉上有刺青，他們可能覺得他就是個混混吧，雖然大家都說眼見為憑，但是那些解讀是錯的。

吉米和麗莎都說他們想過上不一樣的人生，但他們過去曾經拒絕安置。吉米說，收容中心讓他覺得怪怪的，裡面的人他一個都不認識，雖然街上生活很苦，但至少有自己的空間，其實也沒那麼糟啦。

洛杉磯 市的遊民安置單位在NBC的要求下，承諾他們會去看看，但願不願意接受安置，得看吉米和麗莎。