人物之四╱張祥華提升華人形象 化身音樂教育推手

張祥華創辦的房地產開發管理公司，擅長重建價值被低估的區域，他向記者展示洛杉磯市中心設計醒目的大樓。（本報記者/攝影）

張祥華熱愛音樂，希望給想學習音樂及藝術的弱勢學生，提供免費上課的機會，2017年他在爾灣市創辦橙縣音樂舞蹈學院（Orange County Music and Dance），這座音樂舞蹈學院與太平洋交響樂團共用張祥華夫婦捐出的一座辦公大樓。在新冠疫情 之前，每個月有大約400名學生來這裡上音樂或舞蹈課，其中一半的學生是免費上課。

疫情爆發後，橙縣音樂舞蹈學院除了推出線上課程之外，也曾安排學生在戶外上課，或是戴口罩回到教室，張祥華採購空氣濾清機，提高室內防疫安全，因為他了解，越是困難的環境，學生對音樂與舞蹈的需求越高。

2017年張祥華創辦橙縣唯一的非營利表演藝術學院，為弱勢學生提供免費課程。（張祥華提供）

兩度中風 生命中的轉折

張祥華相信只要有心拚命往前，就可以達到更高遠的目標，在經營企業時如此，從事慈善工作時更加認真，他曾是數十個非營利組織的理事或顧問，凡是有助於提升華人地位與形象的公益活動，他總是不遺餘力的參與、支持。

然而人算不如天算，2017年6月張祥華兩度中風，所幸家人及時送醫搶救，讓他逐漸從病中康復。張祥華說，這場突來的打擊後，他不得不面對生命有限的現實，「以前為了工作忽視身體，感謝神給我重生的機會，開始注意不可太勞累。」

他將房地產公司正在進行中的開發案一一脫手，並辭去大多數非營利組織的義務職務，只保留最核心的幾項工作，憑著毅力與信心展開病後復健的療程。

親朋好友提供了許多中醫、針灸良方，更有眾多教友為他禱告、祈福，張祥華的體能在短短幾個內奇蹟般的恢復了九成以上，外人看不出來他曾經中風，雖然半邊聲帶受損，讓他講話的聲音有些嘶啞，但是並未改變他愛唱歌的天性，朋友相聚時仍可聽他隨興高歌「上帝保佑美國 」。

賢妻引導受洗歸主 虔誠教徒

支持張祥華度過難關的除了家人的守護之外，就是基督教的信仰，張祥華是在妻子王翠玲引導下，於1984年受洗歸主，他在美國事業有成之後，將父母接來南加州照顧，生活中耳濡目染下，他的父母先後在美國受洗成為基督徒，令張祥華十分欣慰。

中風之後，張祥華開始放慢腳步，回顧人生的軌跡，他強烈的想要把自己的經歷用文字記錄下來，2018年他與作家刑倩茜合作出版《瞬間的能量—在美國白手起家》一書，隔年完成英文版。

張祥華說，年紀越大越覺得人要謙虚，出版傳記不是為了個人的虛榮，而是要將創業的精神傳給下一代。「我能做到你們也能做到！我來美國的時候24歲，身上只有20元，不會講英語，也沒有認識什麼人，你們現在的情況都比我以前好，沒有不成功的藉口！」